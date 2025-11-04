190 रुपये से कम की कीमत वाले Jio के धाकड़ प्लान, डेली डेटा और कॉलिंग, जियो टीवी फ्री

जियो अपने यूजर्स को कम कीमत में भी कमाल के बेनिफिट्स वाले प्लान ऑफर कर रहा है। यहां हम आपको ऐसे ही कुछ प्लान के बारे में बताने वाले हैं। ये प्लान जियो फोन के हैं। इनकी कीमत 190 रुपये से कम है। इनमें सबसे सस्ता प्लान 75 रुपये का है। इन प्लान में आपको डेली डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। खास बात है कि इन प्लान में जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।
यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान कॉलिंग के साथ जियो टीवी भी फ्री देता है।
जियो का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको जियो टीवी का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन है। प्लान रोज 0.5जीबी डेटा देता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। यह प्लान भी जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस देता है।
जियो फोन का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको रोज 0.1जीबी डेटा के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग वाले इस प्लान में आपको जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन है। प्लान में आपको रोज 0.1जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान 200एमबी एक्सट्रा डेटा भी ऑफर करता है। प्लान जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है।
जियो फोन के ये सभी प्लान जियो एआई क्लाउड के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं।