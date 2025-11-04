190 रुपये से कम की कीमत वाले Jio के धाकड़ प्लान, डेली डेटा और कॉलिंग, जियो टीवी फ्री

जियो अपने यूजर्स को कम कीमत में भी कमाल के बेनिफिट्स वाले प्लान ऑफर कर रहा है। यहां हम आपको ऐसे ही कुछ प्लान के बारे में बताने वाले हैं। ये प्लान जियो फोन के हैं। इनकी कीमत 190 रुपये से कम है। इनमें सबसे सस्ता प्लान 75 रुपये का है। इन प्लान में आपको डेली डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। खास बात है कि इन प्लान में जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।