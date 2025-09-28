jio phone plans priced between rupees 75 to rupees 223 offering daily data free calling and jio tv जियो के इन किफायती प्लान में डेली डेटा, कॉलिंग और जियो टीवी फ्री, कीमत ₹75 से ₹223 के बीच
जियो के इन किफायती प्लान में डेली डेटा, कॉलिंग और जियो टीवी फ्री, कीमत ₹75 से ₹223 के बीच

Kumar Prashant SinghSun, 28 Sep 2025 04:28 PM
इन किफायती प्लान में डेली डेटा, फ्री कॉलिंग और जियो टीवी फ्री, कीमत ₹75 से ₹223 के बीच

जियो के बेहद किफायती प्लान की तलाश में हैं, तो जियो फोन के प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। इन प्लान को आप केवल जियो फोन पर यूज कर सकेंगे। आज हम आपको जियो फोन के कम कीमत में तगड़े बेनिफिट देने वाले प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 75 रुपये से 223 रुपये के बीच है। इन प्लान में आपको डेली डेटा के साथ फ्री कॉलिंग और जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

223 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2जीबी डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। प्लान में कंपनी जियो टीवी भी ऑफर कर रही है।

186 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 28 दिन चलता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1जीबी डेटा ऑफर कर रही है। आपको इस प्लान में भी जियो टीवी का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है।

152 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान हर दिन 0.5जीबी डेटा ऑफर करता है। 28 दिन चलने वाले इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस भी मिलेगा। प्लान जियो टीवी के साथ आता है।

125 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन है। इसमें कंपनी हर दिन 0.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान भी अनलिमिटेड कॉलिंग और जियो टीवी के ऐक्सेस के साथ आता है।

91 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें कंपनी रोज 0.1जीबी डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान 200एमबी एक्सट्रा डेटा भी देता है। इसमें आपको जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलेगा।

75 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 23 दिन चलता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 0.1जीबी के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा दे रही है। प्लान में आपको जियो टीवी फ्री मिलेगी।

