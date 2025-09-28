जियो के इन किफायती प्लान में डेली डेटा, कॉलिंग और जियो टीवी फ्री, कीमत ₹75 से ₹223 के बीच

इन किफायती प्लान में डेली डेटा, फ्री कॉलिंग और जियो टीवी फ्री, कीमत ₹75 से ₹223 के बीच

जियो के बेहद किफायती प्लान की तलाश में हैं, तो जियो फोन के प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। इन प्लान को आप केवल जियो फोन पर यूज कर सकेंगे। आज हम आपको जियो फोन के कम कीमत में तगड़े बेनिफिट देने वाले प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 75 रुपये से 223 रुपये के बीच है। इन प्लान में आपको डेली डेटा के साथ फ्री कॉलिंग और जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।