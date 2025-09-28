जियो के इन किफायती प्लान में डेली डेटा, कॉलिंग और जियो टीवी फ्री, कीमत ₹75 से ₹223 के बीच

जियो के बेहद किफायती प्लान की तलाश में हैं, तो जियो फोन के प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। इन प्लान को आप केवल जियो फोन पर यूज कर सकेंगे। आज हम आपको जियो फोन के कम कीमत में तगड़े बेनिफिट देने वाले प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 75 रुपये से 223 रुपये के बीच है। इन प्लान में आपको डेली डेटा के साथ फ्री कॉलिंग और जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2जीबी डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। प्लान में कंपनी जियो टीवी भी ऑफर कर रही है।
जियो का यह प्लान 28 दिन चलता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1जीबी डेटा ऑफर कर रही है। आपको इस प्लान में भी जियो टीवी का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है।
जियो का यह प्लान हर दिन 0.5जीबी डेटा ऑफर करता है। 28 दिन चलने वाले इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस भी मिलेगा। प्लान जियो टीवी के साथ आता है।
इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन है। इसमें कंपनी हर दिन 0.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान भी अनलिमिटेड कॉलिंग और जियो टीवी के ऐक्सेस के साथ आता है।
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें कंपनी रोज 0.1जीबी डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान 200एमबी एक्सट्रा डेटा भी देता है। इसमें आपको जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलेगा।
यह प्लान 23 दिन चलता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 0.1जीबी के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा दे रही है। प्लान में आपको जियो टीवी फ्री मिलेगी।