जियो यूजर्स की मौज, 200 रुपये से कम में रोज मिलेगा 2जीबी तक डेटा, जियो टीवी भी फ्री

जियो यूजर्स की मौज, 200 रुपये से कम में रोज 2जीबी तक डेटा, जियो टीवी भी फ्री

जियो के पास हर कैटिगरी के प्लान मौजूद हैं। वहीं, अगर आप बेहद किफायती प्लान्स की तलाश में हैं, तो भी कंपनी के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। हम बात कर रहे हैं, जियो फोन प्रीपेड प्लान्स की। आज हम आपको जियो फोन के कुछ सस्ते प्लान्स के बारे में बताने वाले हैं। 200 रुपये से कम के इन प्लान में जियो फोन डेटा ऐड-ऑन पैक भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं जियो फोन के इन प्लान के बारे में।