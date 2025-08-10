jio phone best plans under rupees 200 offering daily data and free jio tv जियो यूजर्स की मौज, 200 रुपये से कम में रोज मिलेगा 2जीबी तक डेटा, जियो टीवी भी फ्री
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सजियो यूजर्स की मौज, 200 रुपये से कम में रोज मिलेगा 2जीबी तक डेटा, जियो टीवी भी फ्री

जियो यूजर्स की मौज, 200 रुपये से कम में रोज मिलेगा 2जीबी तक डेटा, जियो टीवी भी फ्री

आज हम आपको जियो फोन के कुछ सस्ते प्लान्स के बारे में बताने वाले हैं। 200 रुपये से कम के इन प्लान में जियो फोन डेटा ऐड-ऑन पैक भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं जियो फोन के इन प्लान के बारे में। 

Kumar Prashant SinghSun, 10 Aug 2025 02:04 PM
1/7

जियो यूजर्स की मौज, 200 रुपये से कम में रोज 2जीबी तक डेटा, जियो टीवी भी फ्री

जियो के पास हर कैटिगरी के प्लान मौजूद हैं। वहीं, अगर आप बेहद किफायती प्लान्स की तलाश में हैं, तो भी कंपनी के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। हम बात कर रहे हैं, जियो फोन प्रीपेड प्लान्स की। आज हम आपको जियो फोन के कुछ सस्ते प्लान्स के बारे में बताने वाले हैं। 200 रुपये से कम के इन प्लान में जियो फोन डेटा ऐड-ऑन पैक भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं जियो फोन के इन प्लान के बारे में।

2/7

जियो फोन का 186 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको रोज 1जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस दे रही है।

3/7

जियो फोन का 182 रुपये वाला प्लान

यह जियो फोन का डेटा ऐड-ऑन पैक है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए यूजर्स को हर दिन 2जीबी डेटा देती है। प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है।

4/7

जियो फोन का का 152 रुपये वाला प्लान

जियो फोन के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें कंपनी हर दिन 0.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे रही है। साथ ही इस प्लान में आपको जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलेगा।

5/7

जियो फोन का 125 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन की है। इसमें आपको रोज 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। इसमें आपको जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलेगा।

6/7

जियो फोन का 122 रुपये वाला प्लान

यह एक डेटा ऐड ऑन पैक है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है। प्लान में कंपनी हर दिन 1जीबी डेटा ऑफर कर रही है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है।

7/7

जियो फोन का 91 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें रोज 0.1जीबी डेटा दिया जा रहा है। साथ ही इसमें आपको 200एमबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा। प्लान में 50 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग भी दी जा रही है।

Gadgets Hindi News Jio