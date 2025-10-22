₹250 से कम की कीमत वाले Jio के धाकड़ प्लान, सबसे सस्ता ₹91 का, डेली डेटा और जियो टीवी फ्री

250 से कम की कीमत वाले Jio के धाकड़ प्लान, सबसे सस्ता 91 का, जियो टीवी फ्री

जियो अपने यूजर्स को कम कीमत में बेस्ट बेनिफिट वाले प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप बेहद सस्ते प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो भी जियो के पास ऑप्शन्स की कमी नहीं है। हम बात कर रहे हैं, जियो फोन और जियो भारत फोन के प्लान्स की। हम आपको इन दोनों के 250 रुपये से कम की कीमत में आने वाले बेस्ट प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको डेली डेटा और कॉलिंग के साथ जियो टीवी भी फ्री मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।