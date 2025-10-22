Hindustan Hindi News
₹250 से कम की कीमत वाले Jio के धाकड़ प्लान, सबसे सस्ता ₹91 का, डेली डेटा और जियो टीवी फ्री

हम आपको जियो फोन और जियो भारत फोन के 250 रुपये से कम की कीमत में आने वाले बेस्ट प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको डेली डेटा और कॉलिंग के साथ जियो टीवी भी फ्री मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghWed, 22 Oct 2025 02:05 PM
250 से कम की कीमत वाले Jio के धाकड़ प्लान, सबसे सस्ता 91 का, जियो टीवी फ्री

जियो भारत फोन का 234 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ जियो टीवी और JioSaavn का फ्री ऐक्सेस देता है।

जियो भारत फोन का 123 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 फ्री एसएमएस दे रही है। यह प्लान जियो टीवी और JioSaavn के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

जियो फोन का 186 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 28 दिन चलता है। इसमें आपको रोज 1जीबी डेटा मिलेगा। प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग भी देता है। इसके साथ आपको जियो टीवी का ऐक्सेस भी मिलेगा।

जियो फोन का 152 रुपये वाला प्लान

28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान हर दिन 0.5जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको 300 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। प्लान में कंपनी जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का ऐक्सेस भी दे रही है।

जियो फोन का 125 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन की है। इसमें आपको रोज 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 फ्री एसएमएस के साथ आता है। इस प्लान में भी आपको जियो टीवी का ऐक्सेस मिलेगा।

जियो फोन का 91 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें कंपनी हर दिन 100एमबी के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा दे रही है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 50 फ्री एसएमएस मिलेंगे।

