₹250 से कम की कीमत वाले Jio के धाकड़ प्लान, सबसे सस्ता ₹91 का, डेली डेटा और जियो टीवी फ्री

जियो अपने यूजर्स को कम कीमत में बेस्ट बेनिफिट वाले प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप बेहद सस्ते प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो भी जियो के पास ऑप्शन्स की कमी नहीं है। हम बात कर रहे हैं, जियो फोन और जियो भारत फोन के प्लान्स की। हम आपको इन दोनों के 250 रुपये से कम की कीमत में आने वाले बेस्ट प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको डेली डेटा और कॉलिंग के साथ जियो टीवी भी फ्री मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ जियो टीवी और JioSaavn का फ्री ऐक्सेस देता है।
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 फ्री एसएमएस दे रही है। यह प्लान जियो टीवी और JioSaavn के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
जियो का यह प्लान 28 दिन चलता है। इसमें आपको रोज 1जीबी डेटा मिलेगा। प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग भी देता है। इसके साथ आपको जियो टीवी का ऐक्सेस भी मिलेगा।
28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान हर दिन 0.5जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको 300 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। प्लान में कंपनी जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का ऐक्सेस भी दे रही है।
इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन की है। इसमें आपको रोज 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 फ्री एसएमएस के साथ आता है। इस प्लान में भी आपको जियो टीवी का ऐक्सेस मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें कंपनी हर दिन 100एमबी के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा दे रही है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 50 फ्री एसएमएस मिलेंगे।