एयरटेल और Vi से सस्ता है जियो का नेटफ्लिक्स वाला पोस्टपेड प्लान, खुश कर देगी कीमत

अगर आप अपने लिए बेस्ट और किफायती पोस्टपेड प्लान तलाश रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए तगड़ा ऑप्शन मौजूद है। जियो का यह प्लान एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) के नेटफ्लिक्स वाले पोस्डपेड प्लान से काफी सस्ता है। 

Kumar Prashant SinghWed, 3 Sep 2025 04:34 PM
1/7

अगर आप अपने लिए बेस्ट और किफायती पोस्टपेड प्लान तलाश रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए तगड़ा ऑप्शन मौजूद है। जियो का यह प्लान एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) के नेटफ्लिक्स वाले पोस्डपेड प्लान से काफी सस्ता है। आइए जानते हैं इन प्लान्स के बारे में।

2/7

जियो का 749 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 100जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको एक रेग्युलर सिम के साथ 3 अडिशनल फैमिली सिम का भी ऑप्शन मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।

3/7

नेटफ्लिक्स के साथ कई ओटीटी फ्री

जियो का यह प्लान नेटफ्लिक्स के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसके अलावा इसमें आपको दो साल के लिए अमेजन प्राइम लाइट का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में जियो हॉटस्टार भी ऑफर किया जा रहा है।

4/7

वोडाफोन-आइडिया का 871 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 70जीबी डेटा के साथ आता है। इसमें कंपनी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा ऑफर कर रही है। इसमें आपको 200जीबी रोलओवर डेटा भी मिलेगा। प्लान फ्री कॉलिंग के साथ आता है।

5/7

अडिशनल सिम और नेटफ्लिक्स भी

प्लान दो कनेक्शन ऑफर करता है। प्लान में प्राइमरी यूजर को नेटफ्लिक्स फ्री मिलेगा। साथ ही इस प्लान में कंपनी कुछ और ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है, जिनमें से यूजर दो को चुन सकते हैं।

6/7

एयरटेल का 1399 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में कंपनी एक रेग्युलर के साथ तीन फ्री ऐड ऑन सिम ऑफर कर रही है। प्लान में टोटल 240जीबी डेटा दिया जा रहा है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी।

7/7

नेटफ्लिक्स और प्राइन वीडियो फ्री

एयरटेल का यह प्लान नेटफ्लिक्स बेसिक के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें आपको 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम का भी फ्री ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में एक साल के लिए जियो हॉटस्टार का भी ऐक्सेस दिया जा रहा है।

