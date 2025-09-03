एयरटेल और Vi से सस्ता है जियो का नेटफ्लिक्स वाला पोस्टपेड प्लान, खुश कर देगी कीमत

अगर आप अपने लिए बेस्ट और किफायती पोस्टपेड प्लान तलाश रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए तगड़ा ऑप्शन मौजूद है। जियो का यह प्लान एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) के नेटफ्लिक्स वाले पोस्डपेड प्लान से काफी सस्ता है। आइए जानते हैं इन प्लान्स के बारे में।