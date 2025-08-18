कमाल का है जियो का यह प्लान, एयरटेल से आधी कीमत में नेटफ्लिक्स फ्री, दो साल अमेजन प्राइम भी

जियो और एयरटेल में कांटे की टक्कर चलती है। दोनों कंपनियां यूजर्स को लुभाने के लिए कम कीमत में तगड़े बेनिफिट दे रही हैं। जियो के प्रीपेड प्लान एयरटेल से किफायती होते हैं। पोस्टपेड प्लान्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एयरटेल का नेटफ्लिक्स वाला सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान 1399 रुपये का आता है। वहीं, जियो एयरटेल से करीब आधी कीमत में नेटफ्लिक्स ऑफर कर रहा है। जियो का यह प्लान 749 रुपये का है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।
कंपनी का यह प्लान एक रेग्युलर और तीन फ्री अडिशनल सिम के साथ आता है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 240जीबी डेटा दिया जा रहा है।
एयरटेल का यह पोस्टपेड प्लान अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग ऑफर करता है। साथ ही इसमें यूजर्स को हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे।
एयरटेल का यह प्लान नेटफ्लिक्स के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें कंपनी 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम का फ्री ऐक्सेस भी दे रही है। इसमें आपको एक साल के लिए जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस भी मिलेगा।
यह जियो का फैमिली प्लान है। प्लान के साथ आप अडिशनल मंथली चार्ज के साथ तीन ऐड-ऑन सिम ले सकते हैं। प्लान में 100जीबी डेटा ऑफर किया जा रहा है। अडिशनल सिम को 5-5जीबी मंथली डेटा मिलेगा।
यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस देता है। इसमें आपको 50जीबी एआई क्लाउड स्टोरेज भी फ्री मिलेगा।
यह प्लान नेटफ्लिक्स बेसिक के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। प्लान में कंपनी दो साल के लिए अमेजन प्राइम लाइट का फ्री ऐक्सेस भी दे रही है। यह प्लान जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का भी ऐक्सेस देता है।