jio offering free netflix at almost half rate from airtel postpaid plan know details कमाल का है जियो का यह प्लान, एयरटेल से आधी कीमत में नेटफ्लिक्स फ्री, दो साल अमेजन प्राइम भी
कमाल का है जियो का यह प्लान, एयरटेल से आधी कीमत में नेटफ्लिक्स फ्री, दो साल अमेजन प्राइम भी

एयरटेल का नेटफ्लिक्स वाला सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान 1399 रुपये का आता है। वहीं, जियो एयरटेल से करीब आधी कीमत में नेटफ्लिक्स ऑफर कर रहा है। जियो का यह प्लान 749 रुपये है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghMon, 18 Aug 2025 01:59 PM
कमाल का है जियो का यह प्लान, एयरटेल से आधी कीमत में नेटफ्लिक्स फ्री

जियो और एयरटेल में कांटे की टक्कर चलती है। दोनों कंपनियां यूजर्स को लुभाने के लिए कम कीमत में तगड़े बेनिफिट दे रही हैं। जियो के प्रीपेड प्लान एयरटेल से किफायती होते हैं। पोस्टपेड प्लान्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एयरटेल का नेटफ्लिक्स वाला सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान 1399 रुपये का आता है। वहीं, जियो एयरटेल से करीब आधी कीमत में नेटफ्लिक्स ऑफर कर रहा है। जियो का यह प्लान 749 रुपये का है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

एयरटेल का 1399 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान एक रेग्युलर और तीन फ्री अडिशनल सिम के साथ आता है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 240जीबी डेटा दिया जा रहा है।

फ्री कॉलिंग और एसएमएस

एयरटेल का यह पोस्टपेड प्लान अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग ऑफर करता है। साथ ही इसमें यूजर्स को हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे।

नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम फ्री

एयरटेल का यह प्लान नेटफ्लिक्स के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें कंपनी 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम का फ्री ऐक्सेस भी दे रही है। इसमें आपको एक साल के लिए जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस भी मिलेगा।

जियो का 749 रुपये वाला प्लान

यह जियो का फैमिली प्लान है। प्लान के साथ आप अडिशनल मंथली चार्ज के साथ तीन ऐड-ऑन सिम ले सकते हैं। प्लान में 100जीबी डेटा ऑफर किया जा रहा है। अडिशनल सिम को 5-5जीबी मंथली डेटा मिलेगा।

अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री एसएमएस और क्लाउड स्टोरेज

यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस देता है। इसमें आपको 50जीबी एआई क्लाउड स्टोरेज भी फ्री मिलेगा।

नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम लाइट फ्री

यह प्लान नेटफ्लिक्स बेसिक के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। प्लान में कंपनी दो साल के लिए अमेजन प्राइम लाइट का फ्री ऐक्सेस भी दे रही है। यह प्लान जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का भी ऐक्सेस देता है।

