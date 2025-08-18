कमाल का है जियो का यह प्लान, एयरटेल से आधी कीमत में नेटफ्लिक्स फ्री, दो साल अमेजन प्राइम भी

कमाल का है जियो का यह प्लान, एयरटेल से आधी कीमत में नेटफ्लिक्स फ्री

जियो और एयरटेल में कांटे की टक्कर चलती है। दोनों कंपनियां यूजर्स को लुभाने के लिए कम कीमत में तगड़े बेनिफिट दे रही हैं। जियो के प्रीपेड प्लान एयरटेल से किफायती होते हैं। पोस्टपेड प्लान्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एयरटेल का नेटफ्लिक्स वाला सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान 1399 रुपये का आता है। वहीं, जियो एयरटेल से करीब आधी कीमत में नेटफ्लिक्स ऑफर कर रहा है। जियो का यह प्लान 749 रुपये का है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।