182 रुपये के प्लान में रोज 2जीबी डेटा, जबर्दस्त हैं जियो के ये अफोर्डेबल प्लान, सबसे सस्ता 26 रुपये का

182 रुपये के प्लान में रोज 2जीबी डेटा, जबर्दस्त हैं जियो के अफोर्डेबल प्लान, सबसे सस्ता 26 रुपये का

जियो अपने यूजर्स को हर रेंज के बेस्ट प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप बेहद सस्ते डेटा ऐड-ऑन प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त प्लान मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं जियो फोन के डेटा ऐड-ऑन प्लान की। कंपनी के इन प्लान की शुरुआती कीमत 26 रुपये है और सबसे महंगा डेटा ऐड-ऑन पैक 182 रुपये का है। इन प्लान में आपको हर दिन 2जीबी तक डेटा मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।