182 रुपये के प्लान में रोज 2जीबी डेटा, जबर्दस्त हैं जियो के ये अफोर्डेबल प्लान, सबसे सस्ता 26 रुपये का

जियो अपने यूजर्स को हर रेंज के बेस्ट प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप बेहद सस्ते डेटा ऐड-ऑन प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त प्लान मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं जियो फोन के डेटा ऐड-ऑन प्लान की। कंपनी के इन प्लान की शुरुआती कीमत 26 रुपये है और सबसे महंगा डेटा ऐड-ऑन पैक 182 रुपये का है। इन प्लान में आपको हर दिन 2जीबी तक डेटा मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
जियो फोन का यह डेटा ऐड-ऑन पैक 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।
जियो फोन का यह डेटा ऐड-ऑन पैक इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा दे रही है। यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है।
जियो फोन के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 0.5जीबी डेटा दे रही है।
इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1जीबी डेटा ऑफर कर रही है। इस डेटा पैक की वैलिडिटी 28 दिन है।
यह प्लान हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर करता है। प्लान में कंपनी 28 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है।
जियो फोन के ये डेटा ऐड-ऑन पैक केवल डेटा ऑफर करते हैं। इन्हें आप अपने रेग्युलर प्लान के साथ एक्सट्रा डेटा के साथ यूज कर सकते हैं। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं मिलेगी।