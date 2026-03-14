अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा वाले टॉप 3 सस्ते प्लान, कीमत ₹75 से ₹125 के बीच

अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा वाले टॉप 3 सस्ते प्लान, कीमत 75 से 125 रुपये के बीच

बेहद किफायती दाम में डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए तगड़े प्लान मौजूद हैं। आज हम आपको इन्हीं प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 75 रुपये से 125 रुपये के बीच है। इनमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए डेली डेटा और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। ये प्लान JioPhone के लिए हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।