अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा वाले टॉप 3 सस्ते प्लान, कीमत ₹75 से ₹125 के बीच

बेहद किफायती दाम में डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए तगड़े प्लान मौजूद हैं। आज हम आपको इन्हीं प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 75 रुपये से 125 रुपये के बीच है। इनमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए डेली डेटा और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। ये प्लान JioPhone के लिए हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।
जियो फोन का यह प्लान 23 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 100एमबी डेटा और 200एमबी एक्सट्रा डेटा के साथ टोटल 2.5जीबी डेटा मिलेगा।
कंपनी इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग दे रही है। प्लान 50 फ्री एसएमएस के साथ आता है। आपको इस प्लान में जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलेगा। यह प्लान जियो एआई क्लाउड पर फ्री स्टोरेज भी देता है।
जियो फोन का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी हर दिन 100एमबी और 200एमबी एक्सट्रा डेटा के साथ टोटल 3जीबी डेटा दे रही है।
यह प्लान 50 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। इसमें आपको जियो टीवी फ्री मिलेगा। यह प्लान जियो एआई स्टोरेज भी ऑफर करता है।
जियो का यह प्लान 23 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको रोज 100एमबी और 200एमबी एक्सट्रा डेटा के साथ टोटल 2.5जीबी डेटा मिलेगा।
यह प्लान 50 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। प्लान में आपको जियो एआई क्लाउड और जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा।