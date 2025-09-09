जियो के बेहद सस्ते प्लान, मिलेगा 25GB तक डेटा, कीमत 19 से 140 रुपये के बीच

जियो अपने डेली डेटा वाले प्लान ऑफर करता है। वहीं, इन प्लान में ऑफर किया जाने वाले डेली डेटा आपको हर दिन कम पड़ जाता है, तो कंपनी के पास आपके लिए कुछ बेहद किफायती डेटा पैक मौजूद हैं। हम आपको जिन डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं, उनकी कीमत 140 रुपये से भी कम है। इन डेटा पैक में आपको 25जीबी तक हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। आइए जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में। (फोटो: फ्रीपिक)