जियो के बेहद सस्ते प्लान, मिलेगा 25GB तक डेटा, कीमत 19 से 140 रुपये के बीच

हम आपको जिन डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं, उनकी कीमत 140 रुपये से भी कम है। इन डेटा पैक में आपको 25जीबी तक हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। आइए जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।

Kumar Prashant SinghTue, 9 Sep 2025 04:25 PM
1/7

जियो अपने डेली डेटा वाले प्लान ऑफर करता है। वहीं, इन प्लान में ऑफर किया जाने वाले डेली डेटा आपको हर दिन कम पड़ जाता है, तो कंपनी के पास आपके लिए कुछ बेहद किफायती डेटा पैक मौजूद हैं। हम आपको जिन डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं, उनकी कीमत 140 रुपये से भी कम है। इन डेटा पैक में आपको 25जीबी तक हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। आइए जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में। (फोटो: फ्रीपिक)

2/7

जियो का 139 रुपये वाला डेटा पैक

जियो के इस डेटा पैक की वैलिडिटी 7 दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 12जीबी डेटा मिलेगा।

3/7

जियो का 100 रुपये वाला डेटा पैक

जियो के इस डेटा पैक की वैलिडिटी 90 दिन की है। इसमें आपको 5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान जियो हॉटस्टार के ऐक्सेस के साथ आता है।

4/7

जियो का 69 रुपये वाला डेटा पैक

इस डेटा पैक की वैलिडिटी 7 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा।

5/7

जियो का 49 रुपये वाला डेटा पैक

जियो के इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 25जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

6/7

जियो का 29 रुपये वाला डेटा पैक

जियो के इस डेटा पैक की वैलिडिटी 2 दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।

7/7

जियो का 19 रुपये वाला डेटा पैक

जियो के इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा।

