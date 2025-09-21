जियो के गजब प्लान, 11 रुपये 10GB हाई-स्पीड डेटा, 39 रुपये में रोज मिलेगा 3GB

रेग्युलर प्लान्स में एक्सट्रा डेटा नहीं मिलता। ऐसे में डेली डेटा लिमिट ओवर होने पर डेटा पैक आपके काफी काम आ सकते हैं। अगर आप जियो यूजर हैं, तो हम आपको जियो के कुछ बेहद सस्ते डेटा पैक्स के बारे में बता रहे हैं। ये डेटा पैक 70 रुपये से कम के हैं। इनमें जो सबसे सस्ता डेटा पैक है, उसकी कीमत 11 रुपये है और यह 10जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर करता है। लिस्ट में 39 रुपये का एक प्लान है, जो हर दिन 3जीबी डेटा देता है। तो आइए जानते हैं जियो के इन डेटा पैक्स के बारे में।
जियो के इस डेटा पैक में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा। जियो का यह डेटा पैक 7 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है।
जियो का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी 25जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है। इसके बाद इंटरनेट स्पीड घट कर 64Kbps की हो जाएगी।
इस डेटा पैक की वैलिडिटी तीन दिन है। इसमें आपको हर दिन 3जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।
जियो का यह डेटा पैक दो दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 2जीबी डेटा मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी एक दिन है। इसमें आपको इंटरनेट चलाने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा।
जियो का यह डेटा पैक कमाल का है। 11 रुपये के इस डेटा पैक में आपको 10जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। हालांकि, प्लान की वैलिडिटी मात्र एक दिन है।