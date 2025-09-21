जियो के गजब प्लान, 11 रुपये 10GB हाई-स्पीड डेटा, 39 रुपये में रोज मिलेगा 3GB

रेग्युलर प्लान्स में एक्सट्रा डेटा नहीं मिलता। ऐसे में डेली डेटा लिमिट ओवर होने पर डेटा पैक आपके काफी काम आ सकते हैं। अगर आप जियो यूजर हैं, तो हम आपको जियो के कुछ बेहद सस्ते डेटा पैक्स के बारे में बता रहे हैं। ये डेटा पैक 70 रुपये से कम के हैं। इनमें जो सबसे सस्ता डेटा पैक है, उसकी कीमत 11 रुपये है और यह 10जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर करता है। लिस्ट में 39 रुपये का एक प्लान है, जो हर दिन 3जीबी डेटा देता है। तो आइए जानते हैं जियो के इन डेटा पैक्स के बारे में।