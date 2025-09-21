jio most affordable data pack get 10gb data in just rupees 10 rupees 39 pack offering daily 3gb जियो के गजब प्लान, 11 रुपये 10GB हाई-स्पीड डेटा, 39 रुपये में रोज मिलेगा 3GB
जियो के गजब प्लान, 11 रुपये 10GB हाई-स्पीड डेटा, 39 रुपये में रोज मिलेगा 3GB

ये डेटा पैक 70 रुपये से कम के हैं। इनमें जो सबसे सस्ता डेटा पैक है, उसकी कीमत 11 रुपये है और यह 10जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर करता है। लिस्ट में 39 रुपये का एक प्लान है, जो हर दिन 3जीबी डेटा देता है।

Kumar Prashant SinghSun, 21 Sep 2025 01:50 PM
जियो के गजब प्लान, 11 रुपये 10GB हाई-स्पीड डेटा, 39 रुपये में रोज मिलेगा 3GB

रेग्युलर प्लान्स में एक्सट्रा डेटा नहीं मिलता। ऐसे में डेली डेटा लिमिट ओवर होने पर डेटा पैक आपके काफी काम आ सकते हैं। अगर आप जियो यूजर हैं, तो हम आपको जियो के कुछ बेहद सस्ते डेटा पैक्स के बारे में बता रहे हैं। ये डेटा पैक 70 रुपये से कम के हैं। इनमें जो सबसे सस्ता डेटा पैक है, उसकी कीमत 11 रुपये है और यह 10जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर करता है। लिस्ट में 39 रुपये का एक प्लान है, जो हर दिन 3जीबी डेटा देता है। तो आइए जानते हैं जियो के इन डेटा पैक्स के बारे में।

69 रुपये वाला डेटा पैक

जियो के इस डेटा पैक में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा। जियो का यह डेटा पैक 7 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है।

49 रुपये वाला डेटा पैक

जियो का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी 25जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है। इसके बाद इंटरनेट स्पीड घट कर 64Kbps की हो जाएगी।

39 रुपये वाला डेटा पैक

इस डेटा पैक की वैलिडिटी तीन दिन है। इसमें आपको हर दिन 3जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

29 रुपये वाला डेटा पैक

जियो का यह डेटा पैक दो दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 2जीबी डेटा मिलेगा।

19 रुपये वाला डेटा पैक

इस प्लान की वैलिडिटी एक दिन है। इसमें आपको इंटरनेट चलाने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा।

11 रुपये वाला डेटा पैक

जियो का यह डेटा पैक कमाल का है। 11 रुपये के इस डेटा पैक में आपको 10जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। हालांकि, प्लान की वैलिडिटी मात्र एक दिन है।

