जियो के इन प्लान्स ने कराई मौज, फ्री में मिल रहा 5GB से 200GB तक एक्सट्रा डेटा

जियो अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज को ऑफर कर रहा है। साथ ही कंपनी यूजर्स को लुभाने के लिए प्लान्स के साथ तगड़े ऑफर भी दे रही है। एक्सट्रा डेटा बेनिफिट इन्हीं में से एक है। जियो अपने मोबाइल और जियो होम सर्विस के यूजर्स को प्लान्स के साथ 200जीबी एक्सट्रा डेटा दे रहा है। तो आइए जानते हैं एक्सट्रा डेटा ऑफर करने वाले जियो के कुछ सबसे बेस्ट प्लान्स के बारे में।
कंपनी का यह गेमिंग प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में आपको 5जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा। यह प्लान फ्री कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।
जियो के इस प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 72 दिन है। इसमें कंपनी हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान 20जीबी एक्सट्रा डेटा के साथ आता है। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। प्लान ओटीटी बेनिफिट्स और फ्री कॉलिंग भी ऑफर करता है।
जियो का यह प्रीपेड प्लान 90 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में कंपनी हर दिन 2जीबी के साथ 20जीबी एक्सट्रा डेटा भी दे रही है। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। यह प्लान फ्री कॉलिंग और ओटीटी बेनिफिट के साथ आता है।
जियो का यह प्लान तीन महीने के वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी 30Mbps तक की इंटरनेट स्पीड दे रही है। प्लान में आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा के साथ 100जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा।
जियो का यह प्लान तीन महीने के वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड दे रही है। प्लान में आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा के साथ 150जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा।
जियो का यह प्लान तीन महीने के वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड दे रही है। प्लान में आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा के साथ 200जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा।