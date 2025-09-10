jio mobile and jio home best plans offering 5gb to 200gb extra data जियो के इन प्लान्स ने कराई मौज, फ्री में मिल रहा 5GB से 200GB तक एक्सट्रा डेटा
जियो के इन प्लान्स ने कराई मौज, फ्री में मिल रहा 5GB से 200GB तक एक्सट्रा डेटा

जियो अपने यूजर्स को लुभाने के लिए प्लान्स के साथ तगड़े ऑफर दे रहा है। एक्सट्रा डेटा बेनिफिट इन्हीं में से एक है। जियो मोबाइल और जियो होम सर्विस के यूजर्स को प्लान्स के साथ 200जीबी एक्सट्रा डेटा मिल रहा है। 

Kumar Prashant SinghWed, 10 Sep 2025 01:22 PM
जियो के इन प्लान्स ने कराई मौज, फ्री में मिल रहा 5GB से 200GB तक एक्सट्रा डेटा

जियो अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज को ऑफर कर रहा है। साथ ही कंपनी यूजर्स को लुभाने के लिए प्लान्स के साथ तगड़े ऑफर भी दे रही है। एक्सट्रा डेटा बेनिफिट इन्हीं में से एक है। जियो अपने मोबाइल और जियो होम सर्विस के यूजर्स को प्लान्स के साथ 200जीबी एक्सट्रा डेटा दे रहा है। तो आइए जानते हैं एक्सट्रा डेटा ऑफर करने वाले जियो के कुछ सबसे बेस्ट प्लान्स के बारे में।

जियो का 545 रुपये वाला गेमिंग प्लान

कंपनी का यह गेमिंग प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में आपको 5जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा। यह प्लान फ्री कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।

जियो का 749 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 72 दिन है। इसमें कंपनी हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान 20जीबी एक्सट्रा डेटा के साथ आता है। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। प्लान ओटीटी बेनिफिट्स और फ्री कॉलिंग भी ऑफर करता है।

899 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

जियो का यह प्रीपेड प्लान 90 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में कंपनी हर दिन 2जीबी के साथ 20जीबी एक्सट्रा डेटा भी दे रही है। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। यह प्लान फ्री कॉलिंग और ओटीटी बेनिफिट के साथ आता है।

जियो होम का 2222 रुपये वाला बेस्ट ऑफर प्लान

जियो का यह प्लान तीन महीने के वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी 30Mbps तक की इंटरनेट स्पीड दे रही है। प्लान में आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा के साथ 100जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा।

जियो होम का 3333 रुपये वाला बेस्ट ऑफर प्लान

जियो का यह प्लान तीन महीने के वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड दे रही है। प्लान में आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा के साथ 150जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा।

जियो होम का 4444 रुपये वाला बेस्ट ऑफर प्लान

जियो का यह प्लान तीन महीने के वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड दे रही है। प्लान में आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा के साथ 200जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा।

