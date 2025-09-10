जियो के इन प्लान्स ने कराई मौज, फ्री में मिल रहा 5GB से 200GB तक एक्सट्रा डेटा

जियो अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज को ऑफर कर रहा है। साथ ही कंपनी यूजर्स को लुभाने के लिए प्लान्स के साथ तगड़े ऑफर भी दे रही है। एक्सट्रा डेटा बेनिफिट इन्हीं में से एक है। जियो अपने मोबाइल और जियो होम सर्विस के यूजर्स को प्लान्स के साथ 200जीबी एक्सट्रा डेटा दे रहा है। तो आइए जानते हैं एक्सट्रा डेटा ऑफर करने वाले जियो के कुछ सबसे बेस्ट प्लान्स के बारे में।