तीन बेहद यूनीक प्लान, 28 दिन तक फ्री सर्विस, 96GB तक एक्सट्रा डेटा के साथ जियो टीवी भी फ्री

हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए यूनीक प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए तीन बेहतरीन ऑप्शन हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो के JioLink प्लान्स की है। कंपनी के ये प्लान मंथली, क्वाटर्ली और हाफ इयर्ली ऑप्शन में आते हैं। इनमें कंपनी 28 दिन तक की एक्सट्रा सर्विस फ्री दे रही है। साथ ही इनमें आपको 96जीबी तक एक्सट्रा डेटा भी फ्री मिलेगा। ये प्लान जियो टीवी ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।
जियो लिंक के इस हाफ इयर्ली प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी बिना किसी एक्सट्रा चार्ज 96जीबी एक्सट्रा डेटा फ्री दे रही है।
जियो लिंक का यह प्लान 168 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में कंपनी 28 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी दे रही है। यह प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
जियो लिंक के इस प्लान में हर दिन 5जीबी डेटा दिया जा रहा है। प्लान में कंपनी बिना किसी अडिशनल चार्ज 48जीबी एक्सट्रा डेटा फ्री दे रही है।
जियो लिंक का यह प्लान 84 दिन चलता है। इसमें कंपनी 14 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी दे रही है। यह क्वॉटर्ली प्लान जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है।
कंपनी के इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 5जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान यूजर्स को 16जीबी एक्सट्रा डेटा देता है।
प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें एक्सट्रा वैलिडिटी नहीं दी जा रही। प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।