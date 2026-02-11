तीन बेहद यूनीक प्लान, 28 दिन तक फ्री सर्विस, 96GB तक एक्सट्रा डेटा के साथ जियो टीवी भी फ्री

Jio के तीन बेहद यूनीक प्लान, 28 दिन तक फ्री सर्विस, 96GB तक एक्सट्रा डेटा भी फ्री

हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए यूनीक प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए तीन बेहतरीन ऑप्शन हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो के JioLink प्लान्स की है। कंपनी के ये प्लान मंथली, क्वाटर्ली और हाफ इयर्ली ऑप्शन में आते हैं। इनमें कंपनी 28 दिन तक की एक्सट्रा सर्विस फ्री दे रही है। साथ ही इनमें आपको 96जीबी तक एक्सट्रा डेटा भी फ्री मिलेगा। ये प्लान जियो टीवी ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।