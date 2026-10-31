₹147 शुरुआती कीमत में सस्ते Recharge लाई कंपनी, फ्री अनलिमिटेड कॉल्स, SMS भी

Jio का 448 रुपये का प्रीपेड प्लान

448 रुपये का यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 1000 एसएमएस भी मिलते हैं। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी शामिल हैं।