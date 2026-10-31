₹147 शुरुआती कीमत में सस्ते Recharge लाई कंपनी, फ्री अनलिमिटेड कॉल्स, SMS भी

यह जियो का सबसे सस्ता वॉयस ओनली प्रीपेड प्लान है। 147 रुपये का यह प्लान 22 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।
177 रुपये का यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।
196 रुपये का यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।
197 रुपये का यह प्लान पूरे महीनेभर की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।
448 रुपये का यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 1000 एसएमएस भी मिलते हैं। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी शामिल हैं।
1748 रुपये का यह प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 3600 एसएमएस भी मिलते हैं। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी शामिल हैं।