Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

₹147 शुरुआती कीमत में सस्ते Recharge लाई कंपनी, फ्री अनलिमिटेड कॉल्स, SMS भी

Airtel और Vi के बाद, अब Jio भी सस्ते 'Voice Only' प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी यह प्लान्स ट्राई के आदेशानुसार लेकर आई है। सबसे सस्ता प्लान 147 रुपये का है। अब जियो के ग्राहकों 22 दिन से लेकर 336 दिन तक चलने वाले वॉयस ओनली प्लान्स में से अपने लिए बेस्ट प्लान चुन सकेंगे। देखें लिस्ट

Arpit SoniOct 31, 2026 11:44 am IST
Follow us on Google News
1/6

Jio का 147 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह जियो का सबसे सस्ता वॉयस ओनली प्रीपेड प्लान है। 147 रुपये का यह प्लान 22 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।

2/6

Jio का 177 रुपये का प्रीपेड प्लान

177 रुपये का यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।

3/6

Jio का 196 रुपये का प्रीपेड प्लान

196 रुपये का यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।

4/6

Jio का 197 रुपये का प्रीपेड प्लान

197 रुपये का यह प्लान पूरे महीनेभर की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।

5/6

Jio का 448 रुपये का प्रीपेड प्लान

448 रुपये का यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 1000 एसएमएस भी मिलते हैं। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

6/6

Jio का 1748 रुपये का प्रीपेड प्लान

1748 रुपये का यह प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 3600 एसएमएस भी मिलते हैं। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

Gadgets Hindi News Airtel Jio अन्य..
Hindi Newsफोटोगैजेट्स₹147 शुरुआती कीमत में सस्ते Recharge लाई कंपनी, फ्री अनलिमिटेड कॉल्स, SMS भी