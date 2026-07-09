Jio यूजर्स की मौज, बिंदास लें FIFA World Cup का मजा, 40 दिन तक रोज मिलेगी 100Mbps स्पीड

जियो 798 रुपये वर्ल्ड कप फुटबॉल पैक

798 रुपये का वर्ल्ड कप फुटबॉल पैक 100Mbps तक 40GB हाई-स्पीड डेटा के साथ आता है और 40 दिनों के लिए वैध है। डेटा बेनिफिट के अलावा, ग्राहकों को तीन महीने की Zee5 FIFA WC26 + ऑल एक्सेस पैक का सब्सक्रिप्शन मिलता है। OTT बेनिफिट एक कूपन कोड के माध्यम से दिया जाएगा जिसे उपयोगकर्ता MyJio ऐप के माध्यम से कूपन -> माई विनिंग के तहत रीडिम कर सकते हैं, जिससे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लाइव मैचों और Zee5 पर अन्य कंटेंट तक एक्सेस मिलेगा।