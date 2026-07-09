Jio यूजर्स की मौज, बिंदास लें FIFA World Cup का मजा, 40 दिन तक रोज मिलेगी 100Mbps स्पीड

798 रुपये का वर्ल्ड कप फुटबॉल पैक 100Mbps तक 40GB हाई-स्पीड डेटा के साथ आता है और 40 दिनों के लिए वैध है। डेटा बेनिफिट के अलावा, ग्राहकों को तीन महीने की Zee5 FIFA WC26 + ऑल एक्सेस पैक का सब्सक्रिप्शन मिलता है। OTT बेनिफिट एक कूपन कोड के माध्यम से दिया जाएगा जिसे उपयोगकर्ता MyJio ऐप के माध्यम से कूपन -> माई विनिंग के तहत रीडिम कर सकते हैं, जिससे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लाइव मैचों और Zee5 पर अन्य कंटेंट तक एक्सेस मिलेगा।
टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, जियो ने 798 रुपये के वर्ल्ड कप फुटबॉल पैक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यूजर्स को अपने मौजूदा ब्रॉडबैंड प्लान को बदले बिना ही मैच देखने और दूसरी ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए ज्यादा हाई-स्पीड डेटा मिल सके। जियो के पास ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए कुछ अन्य डेटा सैशे भी हैं। चलिए एक नजर डालते हैं
इस डेटा सैशे की कीमत 555+GST है। यह पैक ग्राहक की वर्तमान बिलिंग साइकिल तक वैध रहेगा। इस डेटा सैशे में ग्राहकों को बेस प्लान की स्पीड पर 1000GB एडिशनल डेटा मिलता है। इतना डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी। ध्यान रहे इंटरनेट स्पीड बेस प्लान जितनी ही मिलेगी। इस प्लान में केवल डेटा मिलता है। इसमें वॉयस कॉलिंग की सुविधा नहीं मिलती है।
इस डेटा सैशे की कीमत 1555+GST है। यह पैक ग्राहक की वर्तमान बिलिंग साइकिल तक वैध रहेगा। इस डेटा सैशे में ग्राहकों को बेस प्लान की स्पीड पर 3000GB एडिशनल डेटा मिलता है। इतना डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी। ध्यान रहे इंटरनेट स्पीड बेस प्लान जितनी ही मिलेगी। इस प्लान में केवल डेटा मिलता है। इसमें वॉयस कॉलिंग की सुविधा नहीं मिलती है।