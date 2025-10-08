Jio launched JioBharat Phone Safety First feature track location health monitoring 7 days battery life price 799 rupees Jio का कमाल! ₹799 में लाया देश का पहला ‘सेफ्टी फर्स्ट’ फोन, करेगा लोकेशन ट्रैकिंग; पूरे 7 दिन चलेगी बैटरी
Jio का कमाल! ₹799 में लाया देश का पहला ‘सेफ्टी फर्स्ट’ फोन, करेगा लोकेशन ट्रैकिंग; पूरे 7 दिन चलेगी बैटरी

Jio ने लॉन्च किया भारत का पहला Safety-First JioBharat फोन, जो बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा के लिए खास बनाया गया है। इसमें है लोकेशन ट्रैकिंग, कॉल कंट्रोल और 7 दिन की बैटरी मिलेगी।

Himani GuptaWed, 8 Oct 2025 02:27 PM
1/6

JioBharat Phones with Safety-First Features

भारत मोबाइल टेक्नोलॉजी में अब एक और कदम आगे बढ़ गया है। India Mobile Congress (IMC) 2025 में Reliance Jio ने पेश किया अपना नया और बेहद खास JioBharat Safety-First फोन। यह फोन सिर्फ कॉल करने या मैसेज भेजने के लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

2/6

बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा का भरोसा

Jio ने इसे “हर भारतीय परिवार के लिए सुरक्षा का भरोसा” थीम के साथ लॉन्च किया है। इसका मकसद है बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों को डिजिटल दुनिया से जोड़े रखना बिना किसी सोशल मीडिया या अनचाहे कंटेंट के।

3/6

7 दिन की लंबी बैटरी लाइफ

इस फोन में हैं कई शानदार फीचर्स जैसे लोकेशन ट्रैकिंग, कॉल कंट्रोल, बैटरी मॉनिटरिंग, और सबसे खास 7 दिन की लंबी बैटरी लाइफ। इसकी मदद से परिवार अपने बच्चों या बुज़ुर्गों की लोकेशन, फोन यूज और कनेक्शन की स्थिति आसानी से देख सकता है।

4/6

JioBharat फोन की कीमत

सबसे अच्छी बात यह फोन सिर्फ 799 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जिससे हर परिवार इसे आसानी से खरीद सके। यह फोन देशभर में Jio Stores, मोबाइल आउटलेट्स, JioMart, Amazon, और Swiggy Instamart पर खरीदा जा सकता है। Jio का कहना है कि अब टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा नहीं, सुरक्षा का भी माध्यम बनेगी।

5/6

JioBharat Safety-First फोन के फीचर्स

JioBharat Safety-First फोन को खास तौर पर भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। Location Monitoring: यह फीचर परिवार को बताएगा कि उनका बच्चा या बुज़ुर्ग सदस्य कहाँ हैं। इससे सुरक्षा की चिंता काफी हद तक खत्म हो जाती है।

6/6

Usage Manager (यूसेज कंट्रोल)

इससे आप तय कर सकते हैं कि कौन कॉल कर सकता है, कौन नहीं। अजनबी नंबरों को ब्लॉक किया जा सकता है और अनचाही ऐप्स या साइट्स तक पहुंच रोकी जा सकती है। इससे बैटरी और नेटवर्क की स्थिति की जानकारी मिलती रहती है ताकि परिवार हर समय जुड़े रह सकें।

