Jio का कमाल! ₹799 में लाया देश का पहला ‘सेफ्टी फर्स्ट’ फोन, करेगा लोकेशन ट्रैकिंग; पूरे 7 दिन चलेगी बैटरी

JioBharat Phones with Safety-First Features

भारत मोबाइल टेक्नोलॉजी में अब एक और कदम आगे बढ़ गया है। India Mobile Congress (IMC) 2025 में Reliance Jio ने पेश किया अपना नया और बेहद खास JioBharat Safety-First फोन। यह फोन सिर्फ कॉल करने या मैसेज भेजने के लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।