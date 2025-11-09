7 दिन ज्यादा वैलिडिटी फ्री, 200GB तक एक्सट्रा डेटा और ओटीटी भी, जियो ने कराई मौज

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्स7 दिन ज्यादा वैलिडिटी फ्री, 200GB तक एक्सट्रा डेटा और ओटीटी भी, जियो ने कराई मौज

जियो होम के इन वेलकम प्लान में आपको 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा और 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी मिलेगी। इसके अलावा ये प्लान कई सारे ओटीटी ऐप और 800 से ज्यादा टीवी चैनल के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं।

Kumar Prashant SinghSun, 9 Nov 2025 11:59 AM
1/7

जियो के प्लान यूजर्स को बेस्ट बेनिफिट्स ऑफर करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं, अगर आप ज्यादा डेटा और हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जियो होम के प्लान के बेस्ट हैं। खास बात है कि कंपनी जियो होम को वेलकम प्लान्स के साथ ऑफर कर रही है। इन वेलकम प्लान में आपको 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा और 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी मिलेगी। इसके अलावा ये प्लान कई सारे ओटीटी ऐप और 800 से ज्यादा टीवी चैनल के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं।

2/7

2222 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी तीन महीने है। प्लान 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 30Mbps तक की स्पीड से 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी 90 दिन के लिए 100जीबी एक्सट्रा डेटा भी ऑफर कर रही है।

3/7

टीवी चैनल और ओटीटी फ्री

जियो होम के इस प्लान में आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही इस प्लान में कंपनी 11 ओटीटी ऐप का फ्री ऐक्सेस भी दे रही है। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।

4/7

3333 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी भी तीन महीने है। यह प्लान भी 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 100Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान 150जीबी एक्सट्रा डेटा के सात आता है।

5/7

टीवी चैनल और ओटीटी फ्री

जियो होम यूजर्स को इस प्लान के साथ 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही कंपनी इस प्लान में 11 ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन भी दे रही है। प्लान फ्री वॉइस कॉलिंग भी देता है।

6/7

4444 रुपये वाला प्लान

जियो होम का यह प्लान भी तीन महीने की वैलिडिटी और 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 100Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान 200जीबी एक्सट्रा डेटा ऑफर करता है।

7/7

टीवी चैनल और ओटीटी फ्री

कंपनी का यह प्लान 800 से ज्यादा टीवी चैनल के फ्री ऐक्सेस और 15 ओटीटी ऐप के फ्री ऐक्सेस के साथ है, जिसमें नेटफ्लिक्स बेसिक और अमेजन प्राइम लाइट भी शामिल हैं। जियो होम का यह प्लान भी फ्री कॉलिंग ऑफर करता है।

