7 दिन ज्यादा वैलिडिटी फ्री, 200GB तक एक्सट्रा डेटा और ओटीटी भी, जियो ने कराई मौज

जियो के प्लान यूजर्स को बेस्ट बेनिफिट्स ऑफर करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं, अगर आप ज्यादा डेटा और हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जियो होम के प्लान के बेस्ट हैं। खास बात है कि कंपनी जियो होम को वेलकम प्लान्स के साथ ऑफर कर रही है। इन वेलकम प्लान में आपको 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा और 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी मिलेगी। इसके अलावा ये प्लान कई सारे ओटीटी ऐप और 800 से ज्यादा टीवी चैनल के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं।