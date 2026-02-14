गजब! 100GB से 200GB तक डेटा के साथ 7 दिन फ्री सर्विस, इंटरनेट स्पीड कमाल की, ओटीटी ऐप भी

Jio यूजर्स को फ्री मिल रहा 100GB से 200GB डेटा, 7 दिन सर्विस भी फ्री, इंटरनेट स्पीड भी कमाल की

जियो अपने यूजर्स को एक से बढ़कर एक प्लान ऑफर कर रहा है। आज हम आपको जियो के ऐसे तीन बेहद खास प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। ये प्लान जियो होम के वेलकम प्लान हैं। इन प्लान में कंपनी 7 दिन की फ्री सर्विस के साथ 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा दे रही है। साथ ही इन प्लान में आपको कई सारे ओटीटी ऐप का भी ऐक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं जियो होम के इन प्लान के बारे में।