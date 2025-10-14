Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स1000GB हाई-स्पीड डेटा के साथ 200GB एक्सट्रा फ्री, टीवी चैनल और OTT भी

1000GB हाई-स्पीड डेटा के साथ 200GB एक्सट्रा फ्री, टीवी चैनल और OTT भी

ये प्लान 1000जीबी तक हाई-स्पीड डेटा देते हैं। इनमें कंपनी 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा भी दे रही है। प्लान्स की खास बात है कि ये 800 से ज्यादा टीवी चैनल और कई सारे ओटीटी ऐप के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं।

Kumar Prashant SinghTue, 14 Oct 2025 04:05 PM
1/7

1000GB हाई-स्पीड डेटा के साथ 200GB एक्सट्रा फ्री, टीवी चैनल और OTT भी

जियो होम के पोर्टफोलियो में तीन बेस्ट ऑफर प्लान हैं। इन प्लान की वैलिडिटी तीन महीने की है। इनमें आपको 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। ये प्लान 1000जीबी तक हाई-स्पीड डेटा देते हैं। इनमें कंपनी 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा भी दे रही है। प्लान्स की खास बात है कि ये 800 से ज्यादा टीवी चैनल और कई सारे ओटीटी ऐप के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

2/7

2222 रुपये वाला प्लान

कंपनी इस प्लान में 30Mbps तक की इंटरनेट स्पीड दे रही है। प्लान 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में 1000जीबी हाई स्पीड इंटरनेट और 100जीबी एक्सट्रा डेटा दिया जा रहा है।

3/7

टीवी चैनल और ओटीटी फ्री

यह प्लान 800 से ज्यादा टीवी चैनल का फ्री ऐक्सेस देता है। इसमें आपको 11 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा, जिसमें जियो हॉटस्टार, सोनी लिव और जी5 शामिल हैं।

4/7

3333 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान तीन महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें भी कंपनी 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। प्लान 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर कर रही है। इसमें आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा और 15जीबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा।

5/7

800 से ज्यादा टीवी चैनल और ओटीटी फ्री

जियो होम का यह प्लान 800 से ज्यादा टीवी चैनल का फ्री ऐक्सेस देता है। साथ ही प्लान में आपको 11 ओटीटी ऐप्स का भी ऐक्सेस देता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी।

6/7

4444 रुपये वाला प्लान

तीन महीने चलने वाले इस प्लान में आपको 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है। इसमें आपको 1000जीबी हाई-स्पीड और 200जीबी एक्सट्रा डेटा देता है।

7/7

ओटीटी ऐप और टीवी चैनल भी फ्री

जियो होम का यह प्लान 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस देता है। इसमें आपको 15 ओटीटी ऐप का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यह प्लान भी अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है।

Jio Gadgets Hindi News