1000GB हाई-स्पीड डेटा के साथ 200GB एक्सट्रा फ्री, टीवी चैनल और OTT भी

जियो होम के पोर्टफोलियो में तीन बेस्ट ऑफर प्लान हैं। इन प्लान की वैलिडिटी तीन महीने की है। इनमें आपको 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। ये प्लान 1000जीबी तक हाई-स्पीड डेटा देते हैं। इनमें कंपनी 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा भी दे रही है। प्लान्स की खास बात है कि ये 800 से ज्यादा टीवी चैनल और कई सारे ओटीटी ऐप के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।