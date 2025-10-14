1000GB हाई-स्पीड डेटा के साथ 200GB एक्सट्रा फ्री, टीवी चैनल और OTT भी

जियो होम के पोर्टफोलियो में तीन बेस्ट ऑफर प्लान हैं। इन प्लान की वैलिडिटी तीन महीने की है। इनमें आपको 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। ये प्लान 1000जीबी तक हाई-स्पीड डेटा देते हैं। इनमें कंपनी 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा भी दे रही है। प्लान्स की खास बात है कि ये 800 से ज्यादा टीवी चैनल और कई सारे ओटीटी ऐप के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
कंपनी इस प्लान में 30Mbps तक की इंटरनेट स्पीड दे रही है। प्लान 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में 1000जीबी हाई स्पीड इंटरनेट और 100जीबी एक्सट्रा डेटा दिया जा रहा है।
यह प्लान 800 से ज्यादा टीवी चैनल का फ्री ऐक्सेस देता है। इसमें आपको 11 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा, जिसमें जियो हॉटस्टार, सोनी लिव और जी5 शामिल हैं।
जियो का यह प्लान तीन महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें भी कंपनी 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। प्लान 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर कर रही है। इसमें आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा और 15जीबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा।
जियो होम का यह प्लान 800 से ज्यादा टीवी चैनल का फ्री ऐक्सेस देता है। साथ ही प्लान में आपको 11 ओटीटी ऐप्स का भी ऐक्सेस देता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी।
तीन महीने चलने वाले इस प्लान में आपको 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है। इसमें आपको 1000जीबी हाई-स्पीड और 200जीबी एक्सट्रा डेटा देता है।
जियो होम का यह प्लान 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस देता है। इसमें आपको 15 ओटीटी ऐप का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यह प्लान भी अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है।