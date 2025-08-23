jio home plans with 30 days extra validity 1000gb data and free ott 1000GB डेटा, 30 दिन फ्री सर्विस और ओटीटी का भी मजा, गजब हैं जियो के ये प्लान
Hindi Newsफोटोगैजेट्स1000GB डेटा, 30 दिन फ्री सर्विस और ओटीटी का भी मजा, गजब हैं जियो के ये प्लान

ये प्लान 30 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आते हैं। इन प्लान में आपको 150Mbps तक की स्पीड मिलेगी। ये प्लान 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर करते हैं। इनमें आपको टीवी चैनल और ओटीटी ऐप्स का भी ऐक्सेस मिलेगा।

Kumar Prashant SinghSat, 23 Aug 2025 01:29 PM
पूरे साल हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो होम के ऐनुअल प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। खास बात है कि ये प्लान 30 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आते हैं। इन प्लान में आपको 150Mbps तक की स्पीड मिलेगी। ये प्लान 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर करते हैं। इनमें आपको टीवी चैनल और ओटीटी ऐप्स का भी ऐक्सेस मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो होम का 899 रुपये वाला प्लान

इस प्लान का ऐनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज 10788 रुपये + GST है। ऐनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ कंपनी 30 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी दे रही है।

1000जीबी डेटा, ओटीटी भी फ्री

प्लान में 100Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है। प्लान में आपको 11 ओटीटी ऐप और 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा।

जियो होम का 999 रुपये वाला प्लान

इस प्लान का ऐनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज 11988 रुपये + GST है। इस प्लान के ऐनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ भी 30 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी दी जा रही है।

1000जीबी डेटा, ओटीटी और टीवी चैनल फ्री

प्लान 150Mbps तक की स्पीड के साथ आता है। इसमें आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। यह प्लान 12 ओटीटी ऐप और 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस देता है।

जियो होम का 1199 रुपये वाला प्लान

इस प्लान का ऐनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज 14388 रुपये + GST है। इस प्लान में भी आपको 30 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी मिलेगी।

प्लान में ओटीटी और टीवी चैनल फ्री

कंपनी इस प्लान में 100Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है। प्लान में आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल और 15 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।

