1000GB डेटा, 30 दिन फ्री सर्विस और ओटीटी का भी मजा, गजब हैं जियो के ये प्लान

पूरे साल हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो होम के ऐनुअल प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। खास बात है कि ये प्लान 30 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आते हैं। इन प्लान में आपको 150Mbps तक की स्पीड मिलेगी। ये प्लान 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर करते हैं। इनमें आपको टीवी चैनल और ओटीटी ऐप्स का भी ऐक्सेस मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।