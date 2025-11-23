15 दिन फ्री में लें जियो होम का मजा, 1000GB डेटा और ओटीटी, 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल भी

लंबी वैलिडिटी और हाई-स्पीड इंटरनेट वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो होम के पास आपके लिए कुछ बेहतरीन प्लान हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो होम के सेमी-ऐनुअल प्लान की। इन प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। ये प्लान कई शानदार ओटीटी बेनिफिट्स के साथ आते हैं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को 15 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। प्लान में आपको 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल और 15 ओटीटी ऐप तक का फ्री ऐक्सेस मिलेगी। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
प्लान का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन चार्ज 3594 रुपये है। प्लान 15 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी ऑफर करता है। इस प्लान में आपको 30Mbps तक की स्पीड मिलेगी। प्लान 1000जीबी हाई स्पीड डेटा ऑफर करता है।
जियो होम के इस प्लान में आपको 1 हजार रुपये से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही इसमें कंपनी जियो हॉटस्टार, सोनी लिव और जी5 समेत टोटल 12 ऐप का फ्री ऐक्सेस दे रही है।
प्लान का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन चार्ज 5328 रुपये है। प्लान 15 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी ऑफर करता है। इस प्लान में आपको 30Mbps तक की स्पीड मिलेगी। प्लान 1000जीबी हाई स्पीड डेटा ऑफर करता है।
जियो होम के इस प्लान में आपको 1 हजार रुपये से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही इसमें कंपनी नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम लाइट, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव और जी5 समेत टोटल 15 ओटीटी ऐप का फ्री ऐक्सेस दे रही है।
प्लान का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन चार्ज 5394 रुपये है। प्लान 15 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आथा है। इस प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। प्लान 1000जीबी हाई स्पीड डेटा ऑफर करता है।
जियो होम के इस प्लान में आपको 1 हजार रुपये से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही इसमें कंपनी जियो हॉटस्टार, सोनी लिव और जी5 समेत टोटल 12 ओटीटी ऐप का फ्री ऐक्सेस दे रही है।