15 दिन फ्री में लें जियो होम का मजा, 1000GB डेटा और ओटीटी, 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल भी

लंबी वैलिडिटी और हाई-स्पीड इंटरनेट वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो होम के पास आपके लिए कुछ बेहतरीन प्लान हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो होम के सेमी-ऐनुअल प्लान की। इन प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। ये प्लान कई शानदार ओटीटी बेनिफिट्स के साथ आते हैं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को 15 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। प्लान में आपको 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल और 15 ओटीटी ऐप तक का फ्री ऐक्सेस मिलेगी। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।