तीन महीने चलने वाले जियो के दो बेहद किफायती प्लान, मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, 15 ओटीटी ऐप फ्री

तीन महीने चलने वाले दो बेहद किफायती प्लान, मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, 15 ओटीटी ऐप फ्री

कम कीमत में लंबी वैलिडिटी वाले हाई-स्पीड इंटरनेट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो होम के पोर्टफोलियो में आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन हैं। हम आपको इन्हीं में से दो के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। इन प्लान में 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है। साथ ही इन प्लान में आपको टीवी चैनल और ओटीटी ऐप्स का भी ऐक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।