तीन महीने चलने वाले जियो के दो बेहद किफायती प्लान, मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, 15 ओटीटी ऐप फ्री

कम कीमत में लंबी वैलिडिटी वाले हाई-स्पीड इंटरनेट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो होम के पोर्टफोलियो में आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन हैं। हम आपको इन्हीं में से दो के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। इन प्लान में 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है। साथ ही इन प्लान में आपको टीवी चैनल और ओटीटी ऐप्स का भी ऐक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
इस प्लान को तीन महीने के लिए आप 1797 रुपये + GST में सब्सक्राइब करा सकते हैं। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 30Mbps तक की स्पीड के साथ 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।
जियो होम का यह प्लान 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी सब्सक्राइबर्स को फ्री कॉलिंग भी दे रही है।
जियो का यह प्लान 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस देता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार, सोनी लिव और जी5 समेत 12 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।
इस प्लान को तीन महीने के लिए आप 2664 रुपये + GST में सब्सक्राइब करा सकते हैं। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 30Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।
जियो होम का यह प्लान 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको फ्री कॉलिंग भी मिलेगी।
जियो का यह प्लान 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस देता है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो समेत 15 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।