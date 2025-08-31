1 हजार रुपये से कम के तीन धांसू प्लान, मिलेगा 1000GB डेटा, ओटीटी ऐप्स भी फ्री

कम कीमत में हाई-स्पीड इंटरनेट वाला प्लान चाहते हैं, तो जियो होम के पास आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो होम के कुछ सबसे किफायती प्लान्स की। इन प्लान में आपको 150Mbps तक की स्पीड मिलेगी। साथ ही इन प्लान में कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही इनमें 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।