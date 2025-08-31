jio home most affordable monthly plans with ott benefits and 1000gb data 1 हजार रुपये से कम के तीन धांसू प्लान, मिलेगा 1000GB डेटा, ओटीटी ऐप्स भी फ्री
इन प्लान में आपको 150Mbps तक की स्पीड मिलेगी। साथ ही इन प्लान में कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही इनमें 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।

Kumar Prashant SinghSun, 31 Aug 2025 03:11 PM
कम कीमत में हाई-स्पीड इंटरनेट वाला प्लान चाहते हैं, तो जियो होम के पास आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो होम के कुछ सबसे किफायती प्लान्स की। इन प्लान में आपको 150Mbps तक की स्पीड मिलेगी। साथ ही इन प्लान में कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही इनमें 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

599 रुपये वाला प्लान

जियो होम के इस प्लान में 30Mbps तक की स्पीड दी जा रही है। इसमें आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

ओटीटी और टीवी फ्री

यह प्लान 800 से ज्यादा टीवी चैनल के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें आपको 11 ओटीटी ऐप्स का भी सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।

899 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है। प्लान में आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

ओटीटी और टीवी चैनल फ्री

प्लान में आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। यह प्लान 11 ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन भी देता है।

999 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 150Mbps तक की स्पीड ऑफर करता है। इसमें आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। प्लान में आपको फ्री कॉलिंग भी मिलेगी।

ओटीटी और टीवी चैनल फ्री

प्लान में आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही कंपनी इसमें 12 ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन भी दे रही है।

