30 दिन फ्री में उठाएं 100Mbps इंटरनेट स्पीड का मजा, 1000GB डेटा और ओटीटी भी

जियो अपने यूजर्स को 30 दिन की फ्री सर्विस दे रहा है। इसके लिए आपको जियो होम के ऐनुअल प्लान को सब्सक्राइब करना होगा। यहां हम आपको जियो होम्स के दो शानदार प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगा। साथ ही कंपनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट में 30 दिन की एक्सट्रा सर्विस फ्री दे रही है। ये प्लान 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल और कई सारे ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
जियो होम के इस प्लान को आप 10788 रुपये + जीएसटी में 12 महीने के सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह प्लान 30 दिन की फ्री एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है।
कंपनी इस प्लान में 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर कर रही है। प्लान 1000जीबी अनलिमिटेड डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको फ्री कॉलिंग भी मिलेगी।
जियो होम का यह प्लान 1000 से ज्यादा टीवी चैनल का फ्री ऐक्सेस देता है। साथ ही इसमें आपको 12 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।
जियो होम के इस प्लान को आप 14388 रुपये + जीएसटी में 12 महीने के सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह प्लान 30 दिन की फ्री एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है।
कंपनी इस प्लान में 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर कर रही है। प्लान 1000जीबी अनलिमिटेड डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको फ्री कॉलिंग भी मिलेगी।
जियो होम का यह प्लान 1000 से ज्यादा टीवी चैनल का फ्री ऐक्सेस देता है। साथ ही इसमें आपको 16 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा, जिसमें नेटफ्लिक्स भी शामिल है।