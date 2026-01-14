30 दिन फ्री में उठाएं 100Mbps इंटरनेट स्पीड का मजा, 1000GB डेटा और ओटीटी भी

जियो अपने यूजर्स को 30 दिन की फ्री सर्विस दे रहा है। इसके लिए आपको जियो होम के ऐनुअल प्लान को सब्सक्राइब करना होगा। यहां हम आपको जियो होम्स के दो शानदार प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगा। साथ ही कंपनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट में 30 दिन की एक्सट्रा सर्विस फ्री दे रही है। ये प्लान 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल और कई सारे ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।