जियो के इन प्लान में 1200GB तक हाई-स्पीड डेटा, 7 दिन सर्विस फ्री, ओटीटी और टीवी चैनल भी
जियो के इन प्लान में 1200GB तक हाई-स्पीड डेटा, 7 दिन सर्विस फ्री, ओटीटी और टीवी चैनल भी

ये प्लान बिना किसी अडिशनल चार्ज 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा देते हैं, जिससे प्लान्स में आपको टोटल 1200जीबी तक डेटा मिल जाता है। प्लान्स में आपको कई सारे ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant Singh, Tue, 23 Sep 2025 03:48 PM
जियो के इन प्लान में 1200GB तक डेटा, 7 दिन सर्विस फ्री, ओटीटी और टीवी चैनल भी

जियो होम के बेस्ट ऑफर प्लान्स में जबर्दस्त बेनिफिट मिल रहे हैं। तीन महीने की वैलिडिटी वाले इन प्लान में आपको 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी फ्री मिलेगी। साथ ही ये प्लान बिना किसी अडिशनल चार्ज 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा भी देते हैं, जिससे प्लान्स में आपको टोटल 1200जीबी तक डेटा मिल जाता है। प्लान्स में आपको कई सारे ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस भी मिलेगा। इसके अलावा जियो इन प्लान में 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी दे रहा है।

जियो होम का 2222 रुपये वाला प्लान

तीन महीने की वैलिडिटी वाले इस प्लान में आपको 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी मिलेगी। प्लान 30Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा देता है। प्लान में आपको 100जीबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा।

फ्री ओटीटी और टीवी चैनल

प्लान में कंपनी 11 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है। इस प्लान में आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी दे रही है। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग भी देता है।

जियो होम का 3333 रुपये वाला प्लान

तीन महीने की वैलिडिटी वाला यह प्लान भी 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी ऑफर करता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 100Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। प्लान में 150जीबी एक्सट्रा डेटा फ्री दिया जा रहा है।

टीवी चैनल और ओटीटी फ्री

यह प्लान जियो हॉटस्टार और सोनी लिव समेत 11 ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है। प्लान में आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल के ऐक्सेस के साथ आता है। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी।

जियो होम का 4444 रुपये वाला प्लान

जियो होम का यह प्लान तीन महीने की वैलिडिटी और 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी दी जा रही है। प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। प्लान 200जीबी एक्सट्रा डेटा देता है। इस हिसाब से प्लान में आपको टोटल 1200जीबी डेटा मिलेगा।

ओटीटी ऐप और टीवी चैनल फ्री

यह प्लान नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो समेत 15 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है। साथ ही इसमें भी आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा।

