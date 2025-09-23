जियो के इन प्लान में 1200GB तक हाई-स्पीड डेटा, 7 दिन सर्विस फ्री, ओटीटी और टीवी चैनल भी

जियो होम के बेस्ट ऑफर प्लान्स में जबर्दस्त बेनिफिट मिल रहे हैं। तीन महीने की वैलिडिटी वाले इन प्लान में आपको 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी फ्री मिलेगी। साथ ही ये प्लान बिना किसी अडिशनल चार्ज 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा भी देते हैं, जिससे प्लान्स में आपको टोटल 1200जीबी तक डेटा मिल जाता है। प्लान्स में आपको कई सारे ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस भी मिलेगा। इसके अलावा जियो इन प्लान में 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी दे रहा है।
तीन महीने की वैलिडिटी वाले इस प्लान में आपको 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी मिलेगी। प्लान 30Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा देता है। प्लान में आपको 100जीबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा।
प्लान में कंपनी 11 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है। इस प्लान में आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी दे रही है। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग भी देता है।
तीन महीने की वैलिडिटी वाला यह प्लान भी 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी ऑफर करता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 100Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। प्लान में 150जीबी एक्सट्रा डेटा फ्री दिया जा रहा है।
यह प्लान जियो हॉटस्टार और सोनी लिव समेत 11 ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है। प्लान में आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल के ऐक्सेस के साथ आता है। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी।
जियो होम का यह प्लान तीन महीने की वैलिडिटी और 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी दी जा रही है। प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। प्लान 200जीबी एक्सट्रा डेटा देता है। इस हिसाब से प्लान में आपको टोटल 1200जीबी डेटा मिलेगा।
यह प्लान नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो समेत 15 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है। साथ ही इसमें भी आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा।