जियो के इन प्लान में 1200GB तक हाई-स्पीड डेटा, 7 दिन सर्विस फ्री, ओटीटी और टीवी चैनल भी

जियो के इन प्लान में 1200GB तक डेटा, 7 दिन सर्विस फ्री, ओटीटी और टीवी चैनल भी

जियो होम के बेस्ट ऑफर प्लान्स में जबर्दस्त बेनिफिट मिल रहे हैं। तीन महीने की वैलिडिटी वाले इन प्लान में आपको 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी फ्री मिलेगी। साथ ही ये प्लान बिना किसी अडिशनल चार्ज 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा भी देते हैं, जिससे प्लान्स में आपको टोटल 1200जीबी तक डेटा मिल जाता है। प्लान्स में आपको कई सारे ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस भी मिलेगा। इसके अलावा जियो इन प्लान में 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी दे रहा है।