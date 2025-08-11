jio home best offers plan offering up to 200gb extra data with up to 15 free ott app जियो के तीन सबसे धांसू प्लान, मिलेगा 1200GB तक डेटा, 7 दिन फ्री सर्विस, 15 ओटीटी ऐप का भी मजा
इन प्लान में कंपनी 1000जीबी हाई स्पीड डेटा ऑफर कर रही है। इनमें 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा दिया जा रहा है। इससे इन प्लान में मिलने वाला टोटल 1200जीबी तक का हो जाता है। इनमें आपको 11 से 15 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी मिलेगा।

Kumar Prashant SinghMon, 11 Aug 2025 04:10 PM
जियो के तीन सबसे धांसू प्लान, मिलेगा 1200GB तक डेटा, 7 दिन फ्री सर्विस, 15 ओटीटी भी

खूब सारा डेटा और हाई-स्पीड इंटरनेट वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो होम के बेस्ट ऑफर्स प्लान आपके लिए ही हैं। इन प्लान में कंपनी 1000जीबी हाई स्पीड डेटा ऑफर कर रही है। खास बात है कि इनमें 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा फ्री दिया जा रहा है। इससे इन प्लान में मिलने वाला टोटल हाई-स्पीड डेटा 1200जीबी तक का हो जाता है। इनमें आपको 11 से 15 ओटीटी ऐप का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा। तीन महीने की वैलिडिटी वाले ये प्लान 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी ऑफर करते हैं।

जियो होम का 2222 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में आपको 30Mbps तक की स्पीड मिलेगी। प्लान में 1000जीबी डेटा दिया जा रहा है। इसमें आपको 90 दिन के लिए 100जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा।

एक्सट्रा वैलिडिटी और ओटीटी फ्री

प्लान 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 11 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी मिलेगा। साथ ही इसमें कंपनी 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी दे रही है।

जियो का 3333 रुपये वाला प्लान

तीन महीने की वैलिडिटी वाले इस प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। यह प्लान 90 दिन के लिए 150जीबी एक्सट्रा डेटा फ्री देता है।

एक्सट्रा वैलिडिटी और ओटीटी फ्री

प्लान 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें भी आपको ओटीटी ऐप का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। प्लान 800 से ज्यादा टीवी चैनल का भी ऐक्सेस देता है।

जियो होम का 4444 रुपये वाला प्लान

जियो होम के इस प्लान में आपको 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है। इसमें 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा के साथ 200जीबी एक्सट्रा डेटा दिया जा रहा है। इससे इस प्लान में आपको टोटल 1200जीबी डेटा मिलेगा।

ओटीटी और टीवी चैनल फ्री

जियो होम का यह प्लान नेटफ्लिक्स बेसिक और अमेजन प्राइम लाइट समेत टोटल 15 ओटीटी ऐप के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी मिलेगा।

