जियो के तीन सबसे धांसू प्लान, मिलेगा 1200GB तक डेटा, 7 दिन फ्री सर्विस, 15 ओटीटी ऐप का भी मजा

जियो के तीन सबसे धांसू प्लान, मिलेगा 1200GB तक डेटा, 7 दिन फ्री सर्विस, 15 ओटीटी भी

खूब सारा डेटा और हाई-स्पीड इंटरनेट वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो होम के बेस्ट ऑफर्स प्लान आपके लिए ही हैं। इन प्लान में कंपनी 1000जीबी हाई स्पीड डेटा ऑफर कर रही है। खास बात है कि इनमें 200जीबी तक एक्सट्रा डेटा फ्री दिया जा रहा है। इससे इन प्लान में मिलने वाला टोटल हाई-स्पीड डेटा 1200जीबी तक का हो जाता है। इनमें आपको 11 से 15 ओटीटी ऐप का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा। तीन महीने की वैलिडिटी वाले ये प्लान 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी ऑफर करते हैं।