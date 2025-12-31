1000GB हाई-स्पीड इंटरनेट, पूरे साल ओटीटी का मजा, 30 दिन फ्री सर्विस भी

Hindustan Hindi News
यहां हम आपको जियो होम के कुछ बेस्ट और अफोर्डेबल ऐनुअल प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको पूरे साल 30 Mbps तक की स्पीड मिलेगाी। ये प्लान फ्री टीवी चैनल, ओटीटी ऐक्सेस और वॉइस कॉलिंग बेनिफिट के साथ आते हैं।

Kumar Prashant SinghDec 31, 2025 03:26 pm IST
पूरे साल हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो होम के ऐनुअल प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। यहां हम आपको जियो होम के कुछ बेस्ट और अफोर्डेबल ऐनुअल प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको पूरे साल 30 Mbps तक की स्पीड मिलेगाी। ये प्लान फ्री टीवी चैनल, ओटीटी ऐक्सेस और वॉइस कॉलिंग बेनिफिट के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं जियो होम के इन प्लान के बारे में।

599 रुपये वाला प्लान

इस प्लान के ऐनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 7188 रुपये देने होंगे। प्लान में आपको 30 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी मिलेगाी।

1000जीबी हाई स्पीड डेटा

कंपनी का यह प्लान 30 Mbps तक की स्पीड ऑफर करता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल फ्री, ओटीटी भी

कंपनी इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस दे रही है। इसमें आपको सोनी लिव और जियो हॉटस्टार समेत 12 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।

888 रुपये वाला प्लान

इस प्लान के ऐनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 10656 रुपये देने होंगे। प्लान में आपको 30 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी मिलेगाी।

1000जीबी हाई स्पीड डेटा

कंपनी का यह प्लान भी 30 Mbps तक की स्पीड ऑफर करता है। इसमें कंपनी यूजर्स को इंटरनेट यूज करने के लिए 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है।

1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल फ्री, ओटीटी भी

कंपनी इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस दे रही है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम लाइट, सोनी लिव और जियो हॉटस्टार समेत 15 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।

