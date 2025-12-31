1000GB हाई-स्पीड इंटरनेट, पूरे साल ओटीटी का मजा, 30 दिन फ्री सर्विस भी

पूरे साल हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो होम के ऐनुअल प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। यहां हम आपको जियो होम के कुछ बेस्ट और अफोर्डेबल ऐनुअल प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको पूरे साल 30 Mbps तक की स्पीड मिलेगाी। ये प्लान फ्री टीवी चैनल, ओटीटी ऐक्सेस और वॉइस कॉलिंग बेनिफिट के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं जियो होम के इन प्लान के बारे में।