1000GB हाई-स्पीड इंटरनेट, पूरे साल ओटीटी का मजा, 30 दिन फ्री सर्विस भी

पूरे साल हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो होम के ऐनुअल प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। यहां हम आपको जियो होम के कुछ बेस्ट और अफोर्डेबल ऐनुअल प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको पूरे साल 30 Mbps तक की स्पीड मिलेगाी। ये प्लान फ्री टीवी चैनल, ओटीटी ऐक्सेस और वॉइस कॉलिंग बेनिफिट के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं जियो होम के इन प्लान के बारे में।
इस प्लान के ऐनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 7188 रुपये देने होंगे। प्लान में आपको 30 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी मिलेगाी।
कंपनी का यह प्लान 30 Mbps तक की स्पीड ऑफर करता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।
कंपनी इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस दे रही है। इसमें आपको सोनी लिव और जियो हॉटस्टार समेत 12 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।
इस प्लान के ऐनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 10656 रुपये देने होंगे। प्लान में आपको 30 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी मिलेगाी।
कंपनी का यह प्लान भी 30 Mbps तक की स्पीड ऑफर करता है। इसमें कंपनी यूजर्स को इंटरनेट यूज करने के लिए 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है।
कंपनी इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस दे रही है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम लाइट, सोनी लिव और जियो हॉटस्टार समेत 15 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।