गजब हैं जियो के सेमी-ऐनुअल प्लान, 150Mbps तक की स्पीड, 15 दिन फ्री सर्विस और ओटीटी भी

6 महीने की वैलिडिटी वाले इन प्लान में आपको 150Mbps तक की स्पीड मिलेगी। इन प्लान में आपको 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का फ्री ऐक्सेस और कई सारे ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghDec 08, 2025 02:17 pm IST
लंबी वैलिडिटी वाले हाई-स्पीड इंटरनेट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो होम के सेमी-ऐनुअल प्लान आपके लिए ही हैं। 6 महीने की वैलिडिटी वाले इन प्लान में आपको 150Mbps तक की स्पीड मिलेगी। खास बात है कि 6 महीने के लिए इन प्लान को सब्सक्राइब कराने वाले यूजर्स को 15 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी फ्री मिलेगी। इन प्लान में आपको 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का फ्री ऐक्सेस और कई सारे ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

599 रुपये वाला प्लान

इस प्लान को आप 3594 रुपये + जीएसटी देकर 6 महीने के सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लान में 30Mbps तक की स्पीड दी जा रहा है। प्लान 15 दिन एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा और 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान 12 ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है।

888 रुपये वाला प्लान

इस प्लान को आप 5328 रुपये + जीएसटी देकर 6 महीने के सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लान में आपको 30Mbps तक की स्पीड मिलेगी। प्लान 15 दिन एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा के साथ 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान 15 ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है।

899 रुपये वाला प्लान

इस प्लान को आप 5394 रुपये + जीएसटी देकर 6 महीने के सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लान में 100Mbps तक की स्पीड दी जा रहा है। यह प्लान 15 दिन एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है। इसमें आपको 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान 12 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी देता है।

999 रुपये वाला प्लान

इस प्लान का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन चार्ज 5994 रुपये + जीएसटी है। प्लान में 150Mbps तक की स्पीड दी जा रहा है। प्लान 15 दिन एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा और 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान 13 ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है।

1199 रुपये वाला प्लान

इस प्लान को आप 7194 रुपये + जीएसटी देकर 6 महीने के सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। प्लान 15 दिन एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा और 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस दिया जा रहा है। प्लान 16 ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है।

सभी प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री

जियो होम के ये सभी प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आते हैं।

