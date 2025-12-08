गजब हैं जियो के सेमी-ऐनुअल प्लान, 150Mbps तक की स्पीड, 15 दिन फ्री सर्विस और ओटीटी भी

लंबी वैलिडिटी वाले हाई-स्पीड इंटरनेट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो होम के सेमी-ऐनुअल प्लान आपके लिए ही हैं। 6 महीने की वैलिडिटी वाले इन प्लान में आपको 150Mbps तक की स्पीड मिलेगी। खास बात है कि 6 महीने के लिए इन प्लान को सब्सक्राइब कराने वाले यूजर्स को 15 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी फ्री मिलेगी। इन प्लान में आपको 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का फ्री ऐक्सेस और कई सारे ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।