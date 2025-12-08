गजब हैं जियो के सेमी-ऐनुअल प्लान, 150Mbps तक की स्पीड, 15 दिन फ्री सर्विस और ओटीटी भी

लंबी वैलिडिटी वाले हाई-स्पीड इंटरनेट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो होम के सेमी-ऐनुअल प्लान आपके लिए ही हैं। 6 महीने की वैलिडिटी वाले इन प्लान में आपको 150Mbps तक की स्पीड मिलेगी। खास बात है कि 6 महीने के लिए इन प्लान को सब्सक्राइब कराने वाले यूजर्स को 15 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी फ्री मिलेगी। इन प्लान में आपको 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का फ्री ऐक्सेस और कई सारे ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।
इस प्लान को आप 3594 रुपये + जीएसटी देकर 6 महीने के सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लान में 30Mbps तक की स्पीड दी जा रहा है। प्लान 15 दिन एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा और 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान 12 ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है।
इस प्लान को आप 5328 रुपये + जीएसटी देकर 6 महीने के सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लान में आपको 30Mbps तक की स्पीड मिलेगी। प्लान 15 दिन एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा के साथ 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान 15 ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है।
इस प्लान को आप 5394 रुपये + जीएसटी देकर 6 महीने के सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लान में 100Mbps तक की स्पीड दी जा रहा है। यह प्लान 15 दिन एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है। इसमें आपको 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान 12 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी देता है।
इस प्लान का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन चार्ज 5994 रुपये + जीएसटी है। प्लान में 150Mbps तक की स्पीड दी जा रहा है। प्लान 15 दिन एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा और 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान 13 ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है।
इस प्लान को आप 7194 रुपये + जीएसटी देकर 6 महीने के सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। प्लान 15 दिन एक्सट्रा वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा और 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस दिया जा रहा है। प्लान 16 ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है।
जियो होम के ये सभी प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आते हैं।