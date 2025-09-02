तीन महीने चलने वाले अफोर्डेबल प्लान, 7 दिन फ्री सर्विस, ओटीटी का भी मजा

तीन महीने के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट और फ्री ओटीटी ऐप का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो होम के क्वॉटर्ली प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। कंपनी यूजर्स को कुछ जबर्दस्त और अफोर्डेबल प्लान ऑफर कर रही है। इन प्लान में आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी मिलेगा। ये प्लान 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी ऑफर करते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।