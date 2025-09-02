तीन महीने चलने वाले अफोर्डेबल प्लान, 7 दिन फ्री सर्विस, ओटीटी का भी मजा

तीन महीने के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट और फ्री ओटीटी ऐप का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो होम के क्वॉटर्ली प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। कंपनी यूजर्स को कुछ जबर्दस्त और अफोर्डेबल प्लान ऑफर कर रही है। इन प्लान में आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस भी मिलेगा। ये प्लान 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी ऑफर करते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
इस प्लान को आप 1797 रुपये + GST देकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्लान में कंपनी 30Mbps तक की इंटरनेट स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है। इस प्लान में आपको 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी।
जियो का यह प्लान 800 से ज्यादा टीवी चैनल के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें आपको 11 ओटीटी ऐप का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। प्लान में कंपनी फ्री वॉइस कॉलिंग भी दे रही है।
इस प्लान का तीन महीने के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज 2697 रुपये + GST है। इस प्लान में आपको 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड और और 1000जीबी हाई-स्पीड इंटरनेट स्पीड मिलेगा। यह प्लान भी 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी देता है।
कंपनी का यह प्लान 800 से ज्यादा टीवी चैनल और 11 ओटीटी ऐप्स के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इस प्लान में आपको फ्री कॉलिंग भी मिलेगी।
इस प्लान को आप 3597 रुपये + GST देकर तीन महीने के लिए सब्सक्राइब करा सकते हैं। इस प्लान में भी आपको 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी मिलेगी। प्लान में कंपनी 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड और 1000जीबी डेटा दे रही है।
जियो होम का यह प्लान नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो समेत टोटल 15 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है। इसमें आपको 800 से ज्यादा टीवी चैनल भी देखने को मिलेंगे।