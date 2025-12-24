Hindustan Hindi News
500 रुपये की कीमत वाला यह प्लान यूजर्स को कई शानदार बेनिफिट ऑफर करता है। इसमें आपको 35100 रुपये की कीमत वाला गूगल जेमिनी प्रो प्लान का ऐक्सेस भी मिलेगा। इस प्लान में कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।

Kumar Prashant SinghDec 24, 2025 01:25 pm IST
1/7

हैप्पी न्यू ईयर प्लान से कराएं मोबाइल रिचार्ज, 35100 रुपये का फायदा, कई सारे ओटीटी फ्री

जियो अपने यूजर्स को किफायती दाम में कुछ जबर्दस्त प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है। इन्हीं में से एक है कंपनी का हैप्पी न्यू ईयर प्लान। 500 रुपये की कीमत वाला यह प्लान यूजर्स को कई शानदार बेनिफिट ऑफर करता है। इसमें आपको 35100 रुपये की कीमत वाला गूगल जेमिनी प्रो प्लान का ऐक्सेस भी मिलेगा। इस प्लान में कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।

2/7

जियो का 500 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी के हिसाब से टोटल 56जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा।

3/7

अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस

जियो का यह हैप्पी न्यू ईयर प्लान देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। इसमें आपको हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे।

4/7

जियो फाइनेंस और जियो क्लाउड

जियो का यह प्लान जियो फाइनेंस यूजर्स को जियो गोल्ड पर 1 पर्सेंट एक्सट्रा ऑफर करता है। साथ ही इस प्लान में जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज भी दिया जा रहा है।

5/7

35100 रुपये का खास बेनिफिट

जियो का यह प्लान 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी के प्रो प्लान का फ्री ऐक्सेस देता है। इसकी कीमत 35100 रुपये है। यह 18 साल और इससे ज्यादा की उम्र के यूजर्स के लिए है।

6/7

जियो हॉटस्टार और जियो होम

प्लान में कंपनी दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल दे रही है। इसके अलावा प्लान में आपको जियो हॉटस्टार का भी ऐक्सेस मिलेगा।

7/7

कई और ओटीटी ऐप्स का मजा

जियो का यह प्रीपेड प्लान सोनी लिव, जी5, लायन्सगेट प्ले, यूट्यूब प्रीमियम और फैनकोड के फ्री ऐक्से के साथ आता है।

