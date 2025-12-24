हैप्पी न्यू ईयर प्लान से कराएं मोबाइल रिचार्ज, 35100 रुपये का फायदा, कई सारे ओटीटी फ्री

जियो अपने यूजर्स को किफायती दाम में कुछ जबर्दस्त प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है। इन्हीं में से एक है कंपनी का हैप्पी न्यू ईयर प्लान। 500 रुपये की कीमत वाला यह प्लान यूजर्स को कई शानदार बेनिफिट ऑफर करता है। इसमें आपको 35100 रुपये की कीमत वाला गूगल जेमिनी प्रो प्लान का ऐक्सेस भी मिलेगा। इस प्लान में कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।