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3 साल तक भूल जाओ Recharge, ये हैं जियो के सबसे महंगे और यूनिक प्रीपेड प्लान

Reliance Jio के पास अपने ग्राहकों के लिए ढेर सारे प्रीपेड प्लान्स हैं। अब कंपनी ने तीन साल चलने वाला प्लान लॉन्च करके तहलका मचा दिया है। यहां हम आपको जियो के चार सबसे महंगे प्रीपेड प्लान्स बता रहे हैं। देखें आपके बजट में कौन सा प्लान फिट बैठ रहा है। देखें लिस्ट...

Arpit SoniNov 08, 2026 03:55 pm IST
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Jio का 10,000 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह जियो का सबसे महंगा प्रीपेड प्लान है और अन्य किसी कंपनी के पास ऐसा प्लान नहीं है। कंपनी ने इसे हाल ही में लॉन्च किया है। यह प्लान पूरे 3 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। कंपनी ने इसे खासतौर से ऐसे ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है, जो बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहते हैं, यह प्लान लोगों को लंबे समय तक टेंशन फ्री रखेगा। इसमें प्लान में लंबी वैलिडिटी के साथ ढेर सारा डेटा भी मिलता है।

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जियो 10,000 रुपये प्लान के फायदे

इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 3 सालों के लिए सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग करने की सुविधा मिलती है। इसके अलाव, प्लान में डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 SMS भी शामिल हैं। पूरे वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 2737.5GB डेटा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी।

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अनलिमिटेड 5G डेटा, OTT भी

अच्छी बात यह है कि 3 साल चलने वाले इस प्लान में ग्राहकों को Unlimited 5G डेटा भी मिलता है। अगर आपके क्षेत्र में जियो का 5G नेटवर्क लाइव है और आप 5G फोन चला रहे हैं, तो आप जितना मर्जी उतना 5G डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। प्लान में JioHotstar (Mobile+ Hollywood) सब्सक्रिप्शन, JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस भी मिलता है। इतनी ही नहीं, प्लान में 12 महीनों के लिए Canva Pro Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिसकी कीमत 1590 रुपये है।

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जियो का 3599 रुपये का प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, JioHotstar (Mobile+ Hollywood) सब्सक्रिप्शन, JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। प्लान में 120GB एक्स्ट्रा डेटा समेत कुछ अन्य बेनिफिट्स भी शामिल हैं, जिनकी डिटेल आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस प्लान में 12 महीनों के लिए Canva Pro Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिसकी कीमत 1590 रुपये है।

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जियो का 3999 रुपये का प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, JioHotstar सब्सक्रिप्शन, JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। प्लान में FanCode का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इस प्लान में 12 महीनों के लिए Canva Pro Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिसकी कीमत 1590 रुपये है।

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जियो का 2025 रुपये का प्लान

यह प्लान 200 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, JioHotstar सब्सक्रिप्शन, JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। इस प्लान में 12 महीनों के लिए Canva Pro Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिसकी कीमत 1590 रुपये है।

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