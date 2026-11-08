3 साल तक भूल जाओ Recharge, ये हैं जियो के सबसे महंगे और यूनिक प्रीपेड प्लान

यह जियो का सबसे महंगा प्रीपेड प्लान है और अन्य किसी कंपनी के पास ऐसा प्लान नहीं है। कंपनी ने इसे हाल ही में लॉन्च किया है। यह प्लान पूरे 3 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। कंपनी ने इसे खासतौर से ऐसे ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है, जो बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहते हैं, यह प्लान लोगों को लंबे समय तक टेंशन फ्री रखेगा। इसमें प्लान में लंबी वैलिडिटी के साथ ढेर सारा डेटा भी मिलता है।
इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 3 सालों के लिए सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग करने की सुविधा मिलती है। इसके अलाव, प्लान में डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 SMS भी शामिल हैं। पूरे वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 2737.5GB डेटा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी।
अच्छी बात यह है कि 3 साल चलने वाले इस प्लान में ग्राहकों को Unlimited 5G डेटा भी मिलता है। अगर आपके क्षेत्र में जियो का 5G नेटवर्क लाइव है और आप 5G फोन चला रहे हैं, तो आप जितना मर्जी उतना 5G डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। प्लान में JioHotstar (Mobile+ Hollywood) सब्सक्रिप्शन, JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस भी मिलता है। इतनी ही नहीं, प्लान में 12 महीनों के लिए Canva Pro Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिसकी कीमत 1590 रुपये है।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, JioHotstar (Mobile+ Hollywood) सब्सक्रिप्शन, JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। प्लान में 120GB एक्स्ट्रा डेटा समेत कुछ अन्य बेनिफिट्स भी शामिल हैं, जिनकी डिटेल आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस प्लान में 12 महीनों के लिए Canva Pro Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिसकी कीमत 1590 रुपये है।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, JioHotstar सब्सक्रिप्शन, JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। प्लान में FanCode का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इस प्लान में 12 महीनों के लिए Canva Pro Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिसकी कीमत 1590 रुपये है।
यह प्लान 200 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, JioHotstar सब्सक्रिप्शन, JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। इस प्लान में 12 महीनों के लिए Canva Pro Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिसकी कीमत 1590 रुपये है।