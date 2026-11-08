3 साल तक भूल जाओ Recharge, ये हैं जियो के सबसे महंगे और यूनिक प्रीपेड प्लान

अनलिमिटेड 5G डेटा, OTT भी

अच्छी बात यह है कि 3 साल चलने वाले इस प्लान में ग्राहकों को Unlimited 5G डेटा भी मिलता है। अगर आपके क्षेत्र में जियो का 5G नेटवर्क लाइव है और आप 5G फोन चला रहे हैं, तो आप जितना मर्जी उतना 5G डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। प्लान में JioHotstar (Mobile+ Hollywood) सब्सक्रिप्शन, JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस भी मिलता है। इतनी ही नहीं, प्लान में 12 महीनों के लिए Canva Pro Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिसकी कीमत 1590 रुपये है।