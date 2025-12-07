जियो यूजर्स के लिए सबसे जबर्दस्त हैं ये प्लान, फ्री में मूवी देखने का जुगाड़, रोज 3GB तक डेटा भी

फुल एंटरटेनमेंट वाले बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, जियो के एंटरटेनमेंट प्लान आपके लिए ही है। कंपनी अपने यूजर्स को एंटरटेनमेंट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रही है, लेकिन हम आपको इनमें से कुछ बेस्ट के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको फ्री ओटीटी ऐप्स के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस मिलेंगे। आइए जानते हैं जियो के इन प्लान के बारे में।