जियो यूजर्स के लिए सबसे जबर्दस्त हैं ये प्लान, फ्री में मूवी देखने का जुगाड़, रोज 3GB तक डेटा भी

Hindi Newsफोटोगैजेट्सजियो यूजर्स के लिए सबसे जबर्दस्त हैं ये प्लान, फ्री में मूवी देखने का जुगाड़, रोज 3GB तक डेटा भी

जियो अपने यूजर्स को एंटरटेनमेंट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रही है, लेकिन हम आपको इनमें से कुछ बेस्ट के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको फ्री ओटीटी ऐप्स के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस मिलेंगे। 

Kumar Prashant SinghDec 07, 2025 03:41 pm IST
1/7

फुल एंटरटेनमेंट वाले बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, जियो के एंटरटेनमेंट प्लान आपके लिए ही है। कंपनी अपने यूजर्स को एंटरटेनमेंट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रही है, लेकिन हम आपको इनमें से कुछ बेस्ट के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको फ्री ओटीटी ऐप्स के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस मिलेंगे। आइए जानते हैं जियो के इन प्लान के बारे में।

2/7

1799 रुपये वाला प्लान

84 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में आपको हर दिन 3जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस देता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा।

3/7

1299 रुपये वाला प्लान

84 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस देता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा।

4/7

1049 रुपये वाला प्लान

84 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज के लिए रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस देता है। इसमें आपको सोनी लिव, जी5, जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा।

5/7

1029 रुपये वाला प्लान

जियो का यह एंटरटेनमेंट प्लान भी 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस देता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार, अमेजन प्राइम और जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा।

6/7

जियो का 949 रुपये वाला प्लान

यह प्लान भी 84 दिन चलता है। इसमें कंपनी डेली 2जीबी डेटा दे रही है। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस के साथ आता है। इसमें आपोक जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का ऐक्सेस मिलेगा।

7/7

अनलिमिटेड 5G डेटा

जियो के इन सभी प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जा रहा है। साथ ही इन प्लान में कंपनी गूगल जेमिनी के प्रो प्लान का 18 महीने के लिए फ्री ऐक्सेस भी दे रही है, जिसकी कीमत 35100 रुपये है। (Photo: Freepik)

