Jio का दिवाली गिफ्ट! 2 महीने तक FREE दे रहा हाई-स्पीड इंटरनेट, 1000+ चैनल और 11+ OTT, जानें कैसे उठाएं फायदा

JioHome ऑफर क्या है?

JioHome असल में एक स्मार्ट सेट-टॉप बॉक्स है जो आपके नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में बदल देता है। इसके जरिए आप न सिर्फ लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट सर्विस भी एक ही जगह से एक्सेस कर पाएंगे। इस बार कंपनी ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए एक स्पेशल ऑफर निकाला है। ये ऑफर 5 अक्टूबर तक वैलिड है।