Jio का दिवाली गिफ्ट! 2 महीने तक FREE दे रहा हाई-स्पीड इंटरनेट, 1000+ चैनल और 11+ OTT, जानें कैसे उठाएं फायदा

Jio इस दिवाली दे रहा है खास गिफ्ट कंपनी JioHome का ट्रायल 2 महीने के लिए FREE दे रही है। इस सर्विस के जरिये यूजर्स को 1000 चैनल, 11 OTT Apps और Unlimited इंटरनेट। जानें ऑफर की डिटेल्स और कैसे उठाएं फायदा।

Himani GuptaThu, 18 Sep 2025 01:34 PM
1/7

JioHome Free for 2 Months&nbsp;

रिलायंस जियो अपने यूजर्स को एनिवर्सरी ऑफर के तहत 2 महीने के लिए JioHome फ्री दे रहा है। JioHome के जरिए यूजर्स को हाई स्पीड अनलिमिटेड इंटरनेट, टीवी चैनल्स और OTT का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ये सब एक ही पैकेज में मिल जाएं तो यूजर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

2/7

FREE में मिलेंगे ये फायदे

जियो ने अपने Anniversary Celebration के मौके पर Jio SIM यूजर्स के लिए एक धमाकेदार ऑफर लॉन्च किया है। इस ऑफर के तहत JioHome सर्विस का 2 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा। इसमें यूजर्स को न सिर्फ 1000+ Digital TV Channels का मज़ा मिलेगा बल्कि 11+ OTT Apps और Unlimited Wi-Fi भी बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं।

3/7

JioHome आपको फ्री मिलेगा या नहीं ऐसे करें चेक

यानी अब आपको अलग-अलग सब्सक्रिप्शन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक JioHome बॉक्स के साथ आपको मिलेगा TV + OTT + Wi-Fi का कॉम्बो। इतना ही नहीं, इसकी इंस्टॉलेशन भी आपके एरिया की उपलब्धता पर निर्भर करेगी और इसके लिए आपको बस अपना PIN Code और Address डालकर Eligibility चेक करनी होगी।

4/7

JioHome ऑफर क्या है?

JioHome असल में एक स्मार्ट सेट-टॉप बॉक्स है जो आपके नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में बदल देता है। इसके जरिए आप न सिर्फ लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट सर्विस भी एक ही जगह से एक्सेस कर पाएंगे। इस बार कंपनी ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए एक स्पेशल ऑफर निकाला है। ये ऑफर 5 अक्टूबर तक वैलिड है।

5/7

इस ऑफर का फायदा किसे मिलेगा?

यह ऑफर फिलहाल सिर्फ Jio SIM यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। यानी अगर आपके पास जियो का मोबाइल कनेक्शन है तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं।

6/7

Eligibility कैसे चेक करें?

कंपनी ने ऑफर पेज पर Eligibility चेक करने का आसान तरीका दिया है। सबसे पहले आपको PIN Code डालना होगा। फिर Installation Address डालना होगा। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में JioHome इंस्टॉलेशन उपलब्ध है या नहीं। अगर उपलब्ध है तो आप Confirm Interest बटन पर क्लिक कर ऑफर को लॉक कर सकते हैं।

7/7

Jio का मकसद

जियो हमेशा से ही भारतीय यूजर्स के लिए सस्ती और बेहतर डिजिटल सेवाएं लाने के लिए जाना जाता है। इस ऑफर के जरिए कंपनी न सिर्फ अपने यूजर्स को खुश करना चाहती है बल्कि अपने JioHome प्रोडक्ट को भी ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाना चाहती है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग JioHome के साथ जुड़ें।

