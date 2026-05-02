डेटा का टोटा खत्म, आ गए 5GB डेली डेटा वाले धांसू प्लान, 168 दिन तक वैलिडिटी, कीमत ₹699 से शुरू

यह जियो का सबसे महंगा प्रीपेड प्लान है। यह प्लान 168 दिनों की वैलिडिटी के साथ आथा है और इसमें 28 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, जिससे कुल वैलिडिटी 196 दिनों की हो जाती है। प्लान में ग्राहकों को डेली 5GB डेटा मिलता है और कंपनी साथ में 96GB एक्स्ट्रा डेटा भी ऑफर कर रही है, जिससे कुल डेटा 1076GB हो जाता है। डेली डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। प्लान में JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस भी शामिल है। लिस्टिंग के अनुसार, प्लान में कॉलिंग और एसएमएस बेनिफिट शामिल नहीं है।
यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आथा है और इसमें 14 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, जिससे कुल वैलिडिटी 98 दिनों की हो जाती है। प्लान में ग्राहकों को डेली 5GB डेटा मिलता है और कंपनी साथ में 48GB एक्स्ट्रा डेटा भी ऑफर कर रही है, जिससे कुल डेटा 538GB हो जाता है। डेली डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। प्लान में JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस भी शामिल है। लिस्टिंग के अनुसार, प्लान में कॉलिंग और एसएमएस बेनिफिट शामिल नहीं है।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आथा है। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 5GB डेटा मिलता है और कंपनी साथ में 16GB एक्स्ट्रा डेटा भी ऑफर कर रही है, जिससे कुल डेटा 156GB हो जाता है। डेली डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। प्लान में JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस भी शामिल है। लिस्टिंग के अनुसार, प्लान में कॉलिंग और एसएमएस बेनिफिट शामिल नहीं है।
एयरटेल का सबसे महंगा प्रीपेड प्लान 3999 रुपये का है। यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2.5GB डेटा के साथ Unlimited 5G Data मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में 1 साल के लिए फ्री जियोहॉटस्टार (मोबाइल) सब्सक्रिप्शन, 12 महीनों के लिए फ्री एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और फ्री हैलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं।
वोडा-आइडिया का सबसे महंगा प्रीपेड प्लान 4999 रुपये का है। यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2GB डेटा के साथ Unlimited 5G Data मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में 1 साल के लिए फ्री अमेजन प्राइम लाइट सब्सक्रिप्शन, वीआई मूवी एंड टीवी का एक्सेस, हाफ डे अनलिमिटेड डेटा (12AM to 12PM), वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
बीएसएनएल का सबसे महंगा प्रीपेड प्लान 2799 रुपये का है। यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में ग्राहकों को डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।