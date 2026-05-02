डेटा का टोटा खत्म, आ गए 5GB डेली डेटा वाले धांसू प्लान, 168 दिन तक वैलिडिटी, कीमत ₹699 से शुरू

Jio का 4199 रुपये का प्लान

यह जियो का सबसे महंगा प्रीपेड प्लान है। यह प्लान 168 दिनों की वैलिडिटी के साथ आथा है और इसमें 28 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, जिससे कुल वैलिडिटी 196 दिनों की हो जाती है। प्लान में ग्राहकों को डेली 5GB डेटा मिलता है और कंपनी साथ में 96GB एक्स्ट्रा डेटा भी ऑफर कर रही है, जिससे कुल डेटा 1076GB हो जाता है। डेली डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। प्लान में JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस भी शामिल है। लिस्टिंग के अनुसार, प्लान में कॉलिंग और एसएमएस बेनिफिट शामिल नहीं है।