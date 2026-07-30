Jio का बंपर ऑफर! अब 1 महीने FREE चलेगा WiFi, मिलेगा 100Mbps हाई स्पीड इंटरनेट, 12 OTT ऐप्स और 1000 TV चैनल्स

Jio Broadband 1 Month Free Offer

अगर आप घर के लिए नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं या पहले से JioHome इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। JioHome ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत अगर ग्राहक 2 महीने का प्लान लेते हैं, तो उन्हें 1 महीने की अतिरिक्त सर्विस बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। यानी कुल तीन महीने तक सेवा का लाभ मिलेगा, जबकि भुगतान सिर्फ दो महीने का करना होगा।