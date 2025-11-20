123 रुपये में 28 दिन वैलिडिटी, कॉलिंग और डेली डेटा, गजब हैं जियो के ये सस्ते प्लान

जियो अपने यूजर्स को कुछ बेहद सस्ते प्लान भी ऑफर कर रहा है, जिनमें डेली डेटा और फ्री कॉलिंग के साथ जियो टीवी का ऐक्सेस दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जियो भारत फोन के प्लान्स की है। जियो अपने यूजर्स को टोटल चार जियो भारत फोन प्लान ऑफर कर रहा है। इन प्लान की शुरुआत 123 रुपये से शुरू होती है। जियो भारत फोन का सबसे महंगा प्लान 1234 रुपये का है, जो 336 दिन चलता है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।