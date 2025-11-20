Hindustan Hindi News
जियो अपने यूजर्स को टोटल चार जियो भारत फोन प्लान ऑफर कर रहा है। इन प्लान की शुरुआत 123 रुपये से शुरू होती है। जियो भारत फोन का सबसे महंगा प्लान 1234 रुपये का है, जो 336 दिन चलता है।

Kumar Prashant SinghThu, 20 Nov 2025 03:07 PM
123 रुपये में 28 दिन वैलिडिटी, कॉलिंग और डेली डेटा, गजब हैं जियो के ये सस्ते प्लान

जियो अपने यूजर्स को कुछ बेहद सस्ते प्लान भी ऑफर कर रहा है, जिनमें डेली डेटा और फ्री कॉलिंग के साथ जियो टीवी का ऐक्सेस दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जियो भारत फोन के प्लान्स की है। जियो अपने यूजर्स को टोटल चार जियो भारत फोन प्लान ऑफर कर रहा है। इन प्लान की शुरुआत 123 रुपये से शुरू होती है। जियो भारत फोन का सबसे महंगा प्लान 1234 रुपये का है, जो 336 दिन चलता है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

123 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे रही है। यह प्लान 300 फ्री एसएमएस के साथ आता है।

234 रुपये वाला प्लान

जियो भारत फोन के इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रति 28 दिन 300 एसएमएस मिलेंगे।

369 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 82 दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा दे रही है। प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और फ्री एसएमएस के साथ आता है।

1234 रुपये वाला प्लान

जियो भारत फोन के इस प्लान की वैलिडिटी 336 दिन है। इस प्लान में भी आपको हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रति 28 दिन 300 फ्री एसएमएस मिलेंगे।

जियो टीवी और JioSaavn फ्री

जियो भारत फोन के ये सारे प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। साथ ही इनमें आपको JioSaavn का भी ऐक्सेस मिलेगा।

