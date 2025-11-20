123 रुपये में 28 दिन वैलिडिटी, कॉलिंग और डेली डेटा, गजब हैं जियो के ये सस्ते प्लान

जियो अपने यूजर्स को कुछ बेहद सस्ते प्लान भी ऑफर कर रहा है, जिनमें डेली डेटा और फ्री कॉलिंग के साथ जियो टीवी का ऐक्सेस दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जियो भारत फोन के प्लान्स की है। जियो अपने यूजर्स को टोटल चार जियो भारत फोन प्लान ऑफर कर रहा है। इन प्लान की शुरुआत 123 रुपये से शुरू होती है। जियो भारत फोन का सबसे महंगा प्लान 1234 रुपये का है, जो 336 दिन चलता है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।
कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे रही है। यह प्लान 300 फ्री एसएमएस के साथ आता है।
जियो भारत फोन के इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रति 28 दिन 300 एसएमएस मिलेंगे।
इस प्लान की वैलिडिटी 82 दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा दे रही है। प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और फ्री एसएमएस के साथ आता है।
जियो भारत फोन के इस प्लान की वैलिडिटी 336 दिन है। इस प्लान में भी आपको हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रति 28 दिन 300 फ्री एसएमएस मिलेंगे।
जियो भारत फोन के ये सारे प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। साथ ही इनमें आपको JioSaavn का भी ऐक्सेस मिलेगा।