350 रुपये से कम के प्लान्स ने कराई यूजर्स की मौज, मिलेगा डेली डेटा, जियो टीवी भी फ्री

जियो अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप कम कीमत में शानदार बेनिफिट देने वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी मदद करने वाले हैं। यहां हम आपको जियो के 350 रुपये से कम के कुछ सबसे बेस्ट प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको डेली डेटा, फ्री कॉलिंग के साथ ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी मिलेगा।
जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको डेली 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस के साथ आता है। इसमें कंपनी जियो टीवी का सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है।
कंपनी इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी दे रही है। प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस देता है। इसमें आपको जियो टीवी और JioSaavn Pro का ऐक्सेस मिलेगा।
जियो का यह प्लान एक महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी डेली 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दे रही है। जियो के इस प्लान में आपको जियो टीवी का ऐक्सेस मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर कर रही है। यह प्लान जियो टीवी के ऐक्सेस के साथ आता है।
कंपनी इस प्लान में 22 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। यह प्लान हर दिन 1.5जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। प्लान में आपको जियो टीवी का भी
जियो का यह प्लान 18 दिन चलता है। इसमें कंपनी हर दिन 1.5जीबी डेटा देती है। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस के साथ आता है। इसमें भी आपको जियो टीवी का ऐक्सेस मिलेगा।