नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम का मजा, जियो टीवी भी फ्री, डेटा अनलिमिटेड

मोबाइल रिचार्ज के साथ ओटीटी ऐप्स का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन हैं। आज हम आपको इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। जियो के ये प्रीपेड प्लान नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम लाइट के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। इन प्लान में आपको फ्री कॉलिंग और अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।