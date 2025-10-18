रोज 3GB डेटा वाले टॉप 3 प्लान, गोल्ड पर 2% एक्सट्रा, जियो टीवी भी फ्री

हर दिन 3जीबी डेटा ऑफर करने वाले बेस्ट प्लान की तलाश में हैं, तो जियो के पास आपके लिए तीन जबर्दस्त ऑप्शन हैं। जियो के इन प्लान में आपको डेली 3जीबी डेटा के साथ 84 दिन तक की वैलिडिटी मिलेगी। ये प्लान ओटीटी बेनिफिट्स के साथ आते हैं। खास बात है कि इन प्लान के सब्सक्राइबर्स को जियो गोल्ड (जियो फाइनेंस) पर 2 पर्सेंट एक्सट्रा भी मिलेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग वाले ये प्लान दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल भी देते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इस प्लान में आपको हर दिन 3जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में एलजिबिल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जा रहा है। यह प्लान जियो गोल्ड पर 2 पर्सेंट एक्सट्रा ऑफर करता है।
अनलिमिटेड कॉलिंग वाले इस प्लान के साथ यूजर्स को दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल मिलेगा। यह प्लान जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का फ्री ऐक्सेस देता है।
इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन की है। इसमें आपको रोज 3जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को कंपनी अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। प्लान के सब्सक्राइबर्स को जियो गोल्ड पर 2 पर्सेंट मिलेगा।
अनलिमिटेड कॉलिंग वाले इस प्लान के साथ यूजर्स को दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल मिलेगा। यह प्लान जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज का ऐक्सेस देता है।
कंपनी के इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है। इस प्लान में आपको हर दिन 3जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान भी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर करता है। इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को भी जियो गोल्ड पर 2 पर्सेंट एक्सट्रा मिलेगा।
अनलिमिटेड कॉलिंग वाले इस प्लान के साथ यूजर्स को दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल मिलेगा। यह प्लान जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज का ऐक्सेस देता है। प्लान में नेटफ्लिक्स भी दिया जा रहा है।