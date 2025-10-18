रोज 3GB डेटा वाले टॉप 3 प्लान, गोल्ड पर 2% एक्सट्रा, जियो टीवी भी फ्री

हर दिन 3जीबी डेटा ऑफर करने वाले बेस्ट प्लान की तलाश में हैं, तो जियो के पास आपके लिए तीन जबर्दस्त ऑप्शन हैं। जियो के इन प्लान में आपको डेली 3जीबी डेटा के साथ 84 दिन तक की वैलिडिटी मिलेगी। ये प्लान ओटीटी बेनिफिट्स के साथ आते हैं। खास बात है कि इन प्लान के सब्सक्राइबर्स को जियो गोल्ड (जियो फाइनेंस) पर 2 पर्सेंट एक्सट्रा भी मिलेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग वाले ये प्लान दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल भी देते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।