70 रुपये से कम के इन प्लान ने कराई मौज, दूर हुई डेटा खत्म होने की टेंशन

रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के जल्दी खत्म हो जाने से परेशान हैं, तो जियो के डेटा ऐड-ऑन पैक आपके लिए ही हैं। यहां हम आपको जियो के कुछ सबसे सस्ते डेटा पैक्स के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक की कीमत 70 रुपये से कम है। आइए डीटेल में जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।