70 रुपये से कम के इन प्लान ने कराई मौज, दूर हुई डेटा खत्म होने की टेंशन

रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के जल्दी खत्म हो जाने से परेशान हैं, तो जियो के डेटा ऐड-ऑन पैक आपके लिए ही हैं। यहां हम आपको जियो के कुछ सबसे सस्ते डेटा पैक्स के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक की कीमत 70 रुपये से कम है। आइए डीटेल में जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।
जियो का यह डेटा पैक 7 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी 1 दिन है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 25जीबी डेटा मिलेगा।
यह प्लान 3 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 3जीबी डेटा दे रही है।
जियो का यह प्लान 2 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी टोटल 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है।
जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 1 दिन की है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा दिया जा रहा है।
कंपनी का यह प्लान 1 घंटे की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 10जीबी डेटा ऑफर कर रही है।