200 रुपये से कम के जियो के सबसे जबर्दस्त प्लान, डेली डेटा और कॉलिंग का मजा

जियो यूजर हैं और अपने लिए एक किफायती प्लान तलाश रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको जिन प्लान के बारे में बताने वाले हैं, उनकी कीमत 200 रुपये से कम है। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा के साथ कई अडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में आपको अनलिमिटेड डेटा भी मिलेगा।
जियो अपने 198 रुपये वाले प्लान में हर दिन 100 फ्री एसएमएस के साथ देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा है। इस प्लान में आपको जियो टीवी भी फ्री मिलेगा।
यह जियो फोन का प्लान है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए डेली 1जीबी डेटा दे रही है। जियो फोन के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 फ्री एसएमएस मिलेंगे।
कंपनी जियो फोन के इस प्लान को 28 दिन की वैलिडिटी के साथ ऑफर कर रही है। यह प्लान हर दिन 0.5जीबी डेटा ऑफर करता है।
कंपनी का यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको 300 फ्री एसएमएस मिलेंगे। यह प्लान जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है।
23 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में आपको हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस देता है। इसमें आपको जियो टीवी का ऐक्सेस फ्री मिलेगा।