200 रुपये से कम के जियो के सबसे जबर्दस्त प्लान, डेली डेटा और कॉलिंग का मजा

Hindi Newsफोटोगैजेट्स200 रुपये से कम के जियो के सबसे जबर्दस्त प्लान, डेली डेटा और कॉलिंग का मजा

हम आपको जिन प्लान के बारे में बताने वाले हैं, उनकी कीमत 200 रुपये से कम है। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा के साथ कई अडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghSun, 30 Nov 2025 02:34 PM
1/7

जियो यूजर हैं और अपने लिए एक किफायती प्लान तलाश रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको जिन प्लान के बारे में बताने वाले हैं, उनकी कीमत 200 रुपये से कम है। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा के साथ कई अडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

2/7

198 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में आपको अनलिमिटेड डेटा भी मिलेगा।

3/7

फ्री कॉलिंग और जियो टीवी फ्री

जियो अपने 198 रुपये वाले प्लान में हर दिन 100 फ्री एसएमएस के साथ देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा है। इस प्लान में आपको जियो टीवी भी फ्री मिलेगा।

4/7

186 रुपये वाला प्लान

यह जियो फोन का प्लान है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए डेली 1जीबी डेटा दे रही है। जियो फोन के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 फ्री एसएमएस मिलेंगे।

5/7

152 रुपये वाला प्लान

कंपनी जियो फोन के इस प्लान को 28 दिन की वैलिडिटी के साथ ऑफर कर रही है। यह प्लान हर दिन 0.5जीबी डेटा ऑफर करता है।

6/7

जियो टीवी और कॉलिंग फ्री

कंपनी का यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको 300 फ्री एसएमएस मिलेंगे। यह प्लान जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है।

7/7

125 रुपये वाला प्लान

23 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में आपको हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस देता है। इसमें आपको जियो टीवी का ऐक्सेस फ्री मिलेगा।

