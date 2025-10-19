डेली डेटा, कॉलिंग और जियो टीवी फ्री वाले बेहद सस्ते प्लान, कीमत 225 रुपये कम

कम कीमत में डेली डेटा और कॉलिंग ऑफर करने वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पोर्टफोलियो में आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो फोन के प्लान्स की। यहां हम आपको जियो फोन्स के बेहद किफायती प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 225 रुपये से कम है। ये प्लान 28 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आते हैं और इनमें आपको हर दिन 2जीबी तक डेटा मिलेगा। इन प्लान में जियो टीवी का भी फ्री ऐक्सेस दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
जियो का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस देता है। इसमें आपको जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा।
कंपनी का यह प्लान 28 दिन चलता है। इसमें आपको रोज 1जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस देता है। इसमें कंपनी जियो टीवी भी फ्री दे रही है।
कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको डेली 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 फ्री एसएमएस दे रही है। यह प्लान भी जियो टीवी के साथ आता है।
यह प्लान 23 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 फ्री एसएमएस दे रही है। यह प्लान भी जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस देता है।
आपको इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। प्लान रोज 100एमबी डेटा के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा फ्री देता है। इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 50 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे।
जियो का यह प्लान 23 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 100एमबी के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा फ्री मिलेगा। इस प्लान में भी अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। यह प्लान 50 फ्री एसएमएस और जियो टीवी के साथ आता है।