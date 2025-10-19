डेली डेटा, कॉलिंग और जियो टीवी फ्री वाले बेहद सस्ते प्लान, कीमत 225 रुपये कम

कम कीमत में डेली डेटा और कॉलिंग ऑफर करने वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पोर्टफोलियो में आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो फोन के प्लान्स की। यहां हम आपको जियो फोन्स के बेहद किफायती प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 225 रुपये से कम है। ये प्लान 28 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आते हैं और इनमें आपको हर दिन 2जीबी तक डेटा मिलेगा। इन प्लान में जियो टीवी का भी फ्री ऐक्सेस दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।