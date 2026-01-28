Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स200 दिन चलने वाला जियो का बेस्ट प्लान, 35100 रुपये का फायदा, रोज 2.5GB डेटा भी

200 दिन चलने वाला जियो का बेस्ट प्लान, 35100 रुपये का फायदा, रोज 2.5GB डेटा भी

इस प्लान में आपको हर दिन 2.5जीबी डेटा के साथ अनलिमिडेड कॉलिंग और 35100 रुपये की कीमत वाला गूगल जेमिनी प्रो प्लान सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। कंपनी इस प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है।

Kumar Prashant SinghJan 28, 2026 02:53 pm IST
1/7

200 दिन चलने वाला जियो का बेस्ट प्लान, 35100 रुपये का फायदा, रोज 2.5GB डेटा भी

लंबी वैलिडिटी वाला प्लान तलाश रहे हैं, लेकिन 365 दिन चलने वाला प्लान महंगा लग रहा है, तो हम आपको एक तगड़े ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, 200 दिन चलने वाले जियो के प्रीपेड प्लान की। इस प्लान में आपको हर दिन 2.5जीबी डेटा के साथ अनलिमिडेड कॉलिंग और 35100 रुपये की कीमत वाला गूगल जेमिनी प्रो प्लान सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में।

2/7

कीमत, वैलिडिटी और डेटा

जियो के इस प्लान की कीमत 2025 रुपये है। प्लान 200 दिन चलता है। इसमें आपको हर दिन 2.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जा रहा है।

3/7

अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री डेटा

जियो का यह प्लान देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। इसमें आपको हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे।

4/7

जियो होम फ्री

जियो का यह प्लान नए कनेक्शन के साथ दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल देता है।

5/7

जियो हॉटस्टार भी फ्री

जियो के इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को तीन महीने के लिए जियो हॉटस्टार मोबाइल/टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा।

6/7

गूगल जेमिनी प्रो प्लान का ऐक्सेस

कंपनी इस प्लान के यूजर्स को 35100 रुपये की कीमत वाला गूगल जेमिनी प्रो प्लान सब्सक्रिप्शन दे रही है। यह 18 महीने के लिए वैलिड रहता है।

7/7

जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड भी

जियो का यह प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी फ्री स्टोरेज भी देता है।

Jio Gadgets Hindi News