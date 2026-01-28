200 दिन चलने वाला जियो का बेस्ट प्लान, 35100 रुपये का फायदा, रोज 2.5GB डेटा भी

लंबी वैलिडिटी वाला प्लान तलाश रहे हैं, लेकिन 365 दिन चलने वाला प्लान महंगा लग रहा है, तो हम आपको एक तगड़े ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, 200 दिन चलने वाले जियो के प्रीपेड प्लान की। इस प्लान में आपको हर दिन 2.5जीबी डेटा के साथ अनलिमिडेड कॉलिंग और 35100 रुपये की कीमत वाला गूगल जेमिनी प्रो प्लान सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में।