डेटा के लिए जियो के बेस्ट प्लान, मिलेगा 50GB तक, कीमत 49 रुपये से शुरू

जियो अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप हेवी डेटा यूजर हैं, तो कंपनी के पोर्टफोलियो में आपके लिए कई शानदार डेटा पैक मौजूद हैं। इन डेटा पैक का इस्तेमाल आप नॉर्मल प्लान में ऑफर किए जा रहे डेटा के खत्म होने पर कर सकते हैं। यह हम आपको जियो के कुछ ऐसे डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आपको सबसे ज्यादा डेटा मिलेगा। ये प्लान 50जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं।
जियो का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 25जीबी डेटा ऑफर कर रही है।
इस डेटा पैक की वैलिडिटी सात दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा।
जियो का यह डेटा पैक सात दिन चलता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 12जीबी डेटा दे रही है।
इस डेटा पैक की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें कंपनी आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 10जीबी डेटा दे रही है।
यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 40जीबी डेटा दे रही है।
जियो का यह डेटा पैक 30 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 50जीबी डेटा मिलेगा।