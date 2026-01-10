Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सडेटा के लिए जियो के बेस्ट प्लान, मिलेगा 50GB तक, कीमत 49 रुपये से शुरू

डेटा के लिए जियो के बेस्ट प्लान, मिलेगा 50GB तक, कीमत 49 रुपये से शुरू

इन डेटा पैक का इस्तेमाल आप नॉर्मल प्लान में ऑफर किए जा रहे डेटा के खत्म होने पर कर सकते हैं। यह हम आपको जियो के कुछ ऐसे डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आपको सबसे ज्यादा डेटा मिलेगा। ये प्लान 50जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं।

Kumar Prashant SinghJan 10, 2026 03:32 pm IST
डेटा के लिए जियो के बेस्ट प्लान, मिलेगा 50GB, कीमत 49 रुपये से शुरू

जियो अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप हेवी डेटा यूजर हैं, तो कंपनी के पोर्टफोलियो में आपके लिए कई शानदार डेटा पैक मौजूद हैं। इन डेटा पैक का इस्तेमाल आप नॉर्मल प्लान में ऑफर किए जा रहे डेटा के खत्म होने पर कर सकते हैं। यह हम आपको जियो के कुछ ऐसे डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आपको सबसे ज्यादा डेटा मिलेगा। ये प्लान 50जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं।

49 रुपये वाला डेटा पैक

जियो का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 25जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

69 रुपये वाला डेटा पैक

इस डेटा पैक की वैलिडिटी सात दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा।

139 रुपये वाला डेटा पैक

जियो का यह डेटा पैक सात दिन चलता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 12जीबी डेटा दे रही है।

175 रुपये वाला डेटा पैक

इस डेटा पैक की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें कंपनी आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 10जीबी डेटा दे रही है।

289 रुपये वाला डेटा पैक

यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 40जीबी डेटा दे रही है।

359 रुपये वाला डेटा पैक

जियो का यह डेटा पैक 30 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 50जीबी डेटा मिलेगा।

