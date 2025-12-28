गजब हैं 80 रुपये से कम के ये रिचार्ज प्लान, 11 रुपये में मिल रहा 10GB डेटा

जियो अपने करोड़ों प्रीपेड यूजर्स को बेहद कम कीमत वाले कुछ जबर्दस्त डेटा पैक ऑफर कर रहा है। आज हम आपको इनमें से कुछ सबसे किफायती डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक की कीमत 80 रुपये से कम है। इन डेटा पैक को आप रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के खत्म होने पर यूज कर सकते हैं। इनमें कुछ डेटा पैक ऐसे भी हैं, जो ओटीटी बेनिफिट के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।