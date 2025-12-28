Hindustan Hindi News
गजब हैं 80 रुपये से कम के ये रिचार्ज प्लान, 11 रुपये में मिल रहा 10GB डेटा

इन डेटा पैक को आप रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के खत्म होने पर यूज कर सकते हैं। इनमें कुछ डेटा पैक ऐसे भी हैं, जो ओटीटी बेनिफिट के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।

Kumar Prashant SinghDec 28, 2025 12:42 pm IST
गजब हैं 80 रुपये से कम के ये रिचार्ज प्लान, 11 रुपये में मिल रहा 10GB डेटा

जियो अपने करोड़ों प्रीपेड यूजर्स को बेहद कम कीमत वाले कुछ जबर्दस्त डेटा पैक ऑफर कर रहा है। आज हम आपको इनमें से कुछ सबसे किफायती डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक की कीमत 80 रुपये से कम है। इन डेटा पैक को आप रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के खत्म होने पर यूज कर सकते हैं। इनमें कुछ डेटा पैक ऐसे भी हैं, जो ओटीटी बेनिफिट के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।

77 रुपये वाला डेटा पैक

इस डेटा पैक की वैलिडिटी 5 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 3जीबी डेटा मिलेगा। यह पैक सोनी लिव के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

69 रुपये वाला डेटा पैक

इस डेटा पैक में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा। यह डेटा पैक 7 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है।

49 रुपये वाला डेटा पैक

जियो का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको टोटल 25जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

29 रुपये वाला डेटा पैक

जियो का यह डेटा पैक दो दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 2जीबी डेटा मिलेगा।

19 रुपये वाला डेटा पैक

यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा।

11 रुपये वाला डेटा पैक

जियो के इस डेटा पैक की वैलिडिटी केवल एक घंटे है। इसमें आपको 10जीबी डेटा मिलेगा। (Photo: Freepik)

