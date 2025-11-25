प्रीपेड यूजर्स की मौज, मोबाइल रिचार्ज पर फ्री मिलेगा 50GB तक एक्सट्रा डेटा, वैलिडिटी 365 दिन तक

प्रीपेड नंबर यूज करते हैं, तो आपको मोबाइल रिचार्ज पर बिना किसी एक्सट्रा चार्ज 50जीबी ज्यादा डेटा मिलेगा। टेलिकॉम कंपनियां जियो और वोडाफोन-आइडिया (Vi) अपने यूजर्स को 20जीबी से 50जीबी तक एक्सट्रा डेटा ऑफर कर रही हैं। इन प्लान में डेली डेटा बेनिफिट भी दिया जा रहा है। आपको इनमें अनिलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। ये प्लान कई शानदार अडिशनल बेनिफिट्स के साथ आते हैं। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।