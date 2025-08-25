जियो और Vi ने कराई यूजर्स की मौज, फ्री मिलेगा 50GB तक एक्सट्रा डेटा, वैलिडिटी 365 दिन तक की

इंटरनेट ज्यादा यूज करते हैं, तो आपके लिए अधिक डेटा ऑफर करने वाले प्लान बेस्ट हैं। इस वक्त मार्केट में कई ऐसे प्लान हैं, जिनमें खूब सारा डेली डेटा दिया जा रहा है, लेकिन हम आपको कुछ खास प्लान्स के बारे में बताने वाले हैं। जियो और वोडाफोन-आइडिया के इन प्लान में आपको 50जीबी तक एक्सट्रा डेटा फ्री मिलेगा। ये प्लान 365 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इनमें आपको फ्री कॉलिंग भी मिलेगी। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।
यह प्लान 72 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको डेली 2जीबी डेटा के साथ 20जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा। प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर करता है।
जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 90 दिन की है। प्लान में कंपनी हर दिन 2जीबी डेटा दे रही है। इसमें आपको 20जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।
365 दिन की वैलिडिटी वाला यह प्लान हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर करता है। इस प्लान में आपको 90 दिन के लिए 50जीबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा। प्लान फ्री कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।
इस प्लान की वैलिडिटी भी 365 दिन की है। इसमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी 90 दिन के लिए 50जीबी एक्सट्रा डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर करता है।
यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी हर दिन 1.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में आपको 90 दिन के लिए 50जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा। प्लान में आपको फ्री कॉलिंग भी मिलेगी। (फोटो: फ्रीपिक)
वोडाफोन-आइडिया के इस प्लान की वैलिडिटी 180 दिन की है। इसमें आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी 45 दिन के लिए 30जीबी एक्सट्रा डेटा भी दे रही है। प्लान फ्री कॉलिंग के साथ आता है। (फोटो: फ्रीपिक)