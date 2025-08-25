जियो और Vi ने कराई यूजर्स की मौज, फ्री मिलेगा 50GB तक एक्सट्रा डेटा, वैलिडिटी 365 दिन तक की

जियो और Vi ने कराई यूजर्स की मौज, फ्री मिलेगा 50GB तक एक्सट्रा डेटा

इंटरनेट ज्यादा यूज करते हैं, तो आपके लिए अधिक डेटा ऑफर करने वाले प्लान बेस्ट हैं। इस वक्त मार्केट में कई ऐसे प्लान हैं, जिनमें खूब सारा डेली डेटा दिया जा रहा है, लेकिन हम आपको कुछ खास प्लान्स के बारे में बताने वाले हैं। जियो और वोडाफोन-आइडिया के इन प्लान में आपको 50जीबी तक एक्सट्रा डेटा फ्री मिलेगा। ये प्लान 365 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इनमें आपको फ्री कॉलिंग भी मिलेगी। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।