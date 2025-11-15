जियो के इन सस्ते प्लान में 25GB तक डेटा, कीमत 65 रुपये से भी कम

जियो अपने यूजर्स को प्लान में ऑफर किए जाने वाले रेग्युलर डेटा के खत्म होने पर यूज में आने वाले कई जबर्दस्त डेटा पैक ऑफर कर रहा है। आज हम आपको जियो को कुछ बेहद किफायती डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक की कीमत 65 रुपये से कम है। इनमें जियो फोन के डेटा पैक भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में। (Photo: Freepik)