जियो के इन सस्ते प्लान में 25GB तक डेटा, कीमत 65 रुपये से भी कम

जियो अपने यूजर्स को कई जबर्दस्त डेटा पैक ऑफर कर रहा है। आज हम आपको जियो को कुछ बेहद किफायती डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन पैक की कीमत 65 रुपये से कम है। इनमें जियो फोन के डेटा पैक भी शामिल हैं।

Kumar Prashant SinghSat, 15 Nov 2025 04:37 PM
जियो अपने यूजर्स को प्लान में ऑफर किए जाने वाले रेग्युलर डेटा के खत्म होने पर यूज में आने वाले कई जबर्दस्त डेटा पैक ऑफर कर रहा है। आज हम आपको जियो को कुछ बेहद किफायती डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक की कीमत 65 रुपये से कम है। इनमें जियो फोन के डेटा पैक भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में। (Photo: Freepik)

62 रुपये वाला डेटा पैक

जियो फोन का यह डेटा पैक 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

49 रुपये वाला डेटा पैक

स्मार्टफोन यूजर के लिए यह डेटा पैक जबर्दस्त है। इसमें आपको एक दिन की वैलिडिटी और 25जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

39 रुपये वाला डेटा पैक

यह डेटा पैक तीन दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 3जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

29 रुपये वाला डेटा पैक

इस डेटा पैक में आपको दो दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा ऑफर करता है।

26 रुपये वाला डेटा पैक

जियो फोन का यह डेटा पैक 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको टोटल 2जीबी डेटा मिलेगा।

19 रुपये वाला डेटा पैक

इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

