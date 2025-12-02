जियो और एयरटेल के किफायती प्लान, 35100 रुपये तक का फायदा, ओटीटी फ्री, कॉलिंग का भी मजा

जियो और एयरटेल के किफायती प्लान, 35100 रुपये तक का फायदा, ओटीटी भी फ्री

जियो और एयरटेल अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहे हैं। प्रीपेड के साथ दोनों कंपनियां यूजर्स को पोस्टपेड प्लान्स के भी तगड़े ऑप्शन दे रही है। वहीं, अगर आप जियो या एयरटेल के किफायती ब्रॉडबैंड प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो भी ऑप्शन की कमी नहीं है। हम आपको आज इन दोनों कंपनियों के 450 रुपये से कम के पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 75जीबी तक डेटा और ओटीटी ऐप के साथ कॉलिंग भी मिलेगी। जियो अपने यूजर्स को 35100 रुपये का जेमिनी प्रो एआई प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, एयरटेल यूजर्स को 17 हजार रुपये का Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा।