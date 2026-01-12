Hindustan Hindi News
जियो और एयरटेल के गजब प्लान, 240 रुपये से कम में डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

जियो और एयरटेल के इन प्लान की कीमत 250 रुपये से कम है। इनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा के साथ कई शानदार बेनिफिट मिलेंगे। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghJan 12, 2026 02:29 pm IST
जियो और एयरटेल के गजब प्लान, 240 रुपये से कम में डेली डेटा और कॉलिंग

जियो और एयरटेल अपने यूजर्स को हर रेंज में बेस्ट प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहे हैं। वहीं, अगर आप बेहद किफायती दाम में शानदार बेनिफिट वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो भी इन कंपनियों के पोर्टफोलियो में ऑप्शन की कमी नहीं है। इन प्लान की कीमत 250 रुपये से कम है। इनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा के साथ कई शानदार बेनिफिट मिलेंगे। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

एयरटेल का 219 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 3जीबी डेटा दे रही है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी।

एयरटेल का 199 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस देता है।

दोनों प्लान में अडिशनल बेनिफिट

एयरटेल का यह प्लान Perplexity Pro AI और Airtel Xstream Play के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

जियो का 239 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 22 दिन की 22 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 1.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस मिलेगा। यह प्लान जियो टीवी के ऐक्सेस के साथ आता है।

जियो का 198 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 14 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में इंटरनेट यूज करने हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस देता है। प्लान जियो टीवी के ऐक्सेस के साथ आता है।

जियो एआई क्लाउड का ऐक्सेस

जियो के ये दोनों प्लान जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज देते हैं।

