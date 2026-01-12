जियो और एयरटेल के गजब प्लान, 240 रुपये से कम में डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

जियो और एयरटेल अपने यूजर्स को हर रेंज में बेस्ट प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहे हैं। वहीं, अगर आप बेहद किफायती दाम में शानदार बेनिफिट वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो भी इन कंपनियों के पोर्टफोलियो में ऑप्शन की कमी नहीं है। इन प्लान की कीमत 250 रुपये से कम है। इनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा के साथ कई शानदार बेनिफिट मिलेंगे। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 3जीबी डेटा दे रही है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी।
यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस देता है।
एयरटेल का यह प्लान Perplexity Pro AI और Airtel Xstream Play के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
कंपनी का यह प्लान 22 दिन की 22 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 1.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस मिलेगा। यह प्लान जियो टीवी के ऐक्सेस के साथ आता है।
कंपनी का यह प्लान 14 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में इंटरनेट यूज करने हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस देता है। प्लान जियो टीवी के ऐक्सेस के साथ आता है।
जियो के ये दोनों प्लान जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज देते हैं।