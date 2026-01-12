जियो और एयरटेल के गजब प्लान, 240 रुपये से कम में डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

जियो और एयरटेल के गजब प्लान, 240 रुपये से कम में डेली डेटा और कॉलिंग

जियो और एयरटेल अपने यूजर्स को हर रेंज में बेस्ट प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहे हैं। वहीं, अगर आप बेहद किफायती दाम में शानदार बेनिफिट वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो भी इन कंपनियों के पोर्टफोलियो में ऑप्शन की कमी नहीं है। इन प्लान की कीमत 250 रुपये से कम है। इनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा के साथ कई शानदार बेनिफिट मिलेंगे। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।