जियो और एयरटेल के इन पोस्टपेड प्लान्स ने कराई यूजर्स की मौज, कम कीमत में 75GB तक डेटा

जियो और एयरटेल के इन पोस्टपेड प्लान्स ने कराई मौज, कम कीमत में 75GB तक डेटा

जियो और एयरटेल के पोर्टफोलियो में प्रीपेड प्लान्स के अलावा पोस्टपेड प्लान्स के भी शानदार ऑप्शन हैं। इन प्लान में आपको कमाल के बेनिफिट मिलेंगे। वहीं, अगर आप किफायती दाम में बेस्ट पोस्टपेड प्लान तलाश रहे हैं, तो भी इन कंपनियों के पास ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको जियो और एयरटेल के कुछ किफायती, लेकिन शानदार प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 75जीबी तक डेटा के साथ कई अडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।