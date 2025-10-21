जियो और एयरटेल के इन पोस्टपेड प्लान्स ने कराई यूजर्स की मौज, कम कीमत में 75GB तक डेटा

जियो और एयरटेल के पोर्टफोलियो में प्रीपेड प्लान्स के अलावा पोस्टपेड प्लान्स के भी शानदार ऑप्शन हैं। इन प्लान में आपको कमाल के बेनिफिट मिलेंगे। वहीं, अगर आप किफायती दाम में बेस्ट पोस्टपेड प्लान तलाश रहे हैं, तो भी इन कंपनियों के पास ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको जियो और एयरटेल के कुछ किफायती, लेकिन शानदार प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 75जीबी तक डेटा के साथ कई अडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।
जियो के इस पोस्टपेड प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 30जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस दे रही है। यह प्लान जियो गोल्ड पर 2 पर्सेंट एक्सट्रा देता है।
जियो के इस प्लान में आपको जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। प्लान के सब्सक्राइबर्स को दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल दिया जा रहा है। यूजर्स को कंपनी जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी स्टोरेज भी दे रही है।
जियो का यह प्लान 75जीबी डेटा के साथ आता है। इस प्लान में आपको तीन अडिशनल सिम का भी ऑप्शन मिलेगा, जो चार्जेबल है। प्लान में कंपनी टोटल 75जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान फ्री कॉलिंग और एसएमएस के साथ आता है। यह प्लान भी जियो गोल्ड पर 2 पर्सेंट एक्स्ट्रा देता है। साथ ही इसमें आपको डियो टीवी भी मिलेगा।
कंपनी इस प्लान में 50जीबी डेटा दे रही है। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस के साथ आता है। इसमें आपको Airtel Xstream Play Premium और Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।
यह प्लान 75जीबी डेटा के साथ आता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस मिलेंगे। प्लान में कंपनी अमेजन प्राइम, जियो हॉटस्टार और Airtel Xstream Play Premium के साथ Perplexity Pro AI का ऐक्सेस मिलेगा।
एयरटेल के ये दोनों प्लान 100जीबी गूगल वन क्लाउड स्टोरेज भी ऑफर करते हैं। इन प्लान में आपको फ्री हेलो ट्यून्स भी मिलेंगी।